SLS-raket door NASA-functionarissen als ‘onbetaalbaar’ beschouwd, blijkt uit overheidsrapport

Uit een recent rapport van het Amerikaanse Government Accountability Office (GAO) is gebleken dat hoge NASA-functionarissen de Space Launch System (SLS)-raket van het agentschap bij de huidige kostenniveaus als “onbetaalbaar” beschouwen. Het rapport geeft aanleiding tot bezorgdheid over de transparantie van de lopende kosten van het programma en benadrukt een gebrek aan duidelijkheid over welke functionarissen deze beweringen hebben gedaan.

NASA-woordvoerders hebben nog niet gereageerd op het rapport.

Het GAO-rapport erkent echter dat NASA de noodzaak erkent om de betaalbaarheid van het SLS-programma te verbeteren. Het plan van NASA om dit probleem aan te pakken omvat inspanningen om het vluchtschema te stabiliseren, de efficiëntie te vergroten, innovatie aan te moedigen en acquisitiestrategieën aan te passen om het kostenrisico te verminderen.

De SLS-raket is een cruciaal onderdeel van NASA's Artemis-programma, dat tot doel heeft een basis op de maan te vestigen en verdere verkennende en wetenschappelijke missies uit te voeren. Hoewel de eerste testlancering van de SLS, bekend als Artemis I, succesvol was, kreeg het programma kritiek van overheidswaakhonden vanwege contractproblemen, kostenoverschrijdingen en een gebrek aan transparantie.

Het GAO-rapport suggereert dat NASA een kostenbasislijn moet ontwikkelen om de productiekosten voor missies met behulp van de SLS Block I-raket vast te leggen. Volgens het rapport heeft NASA deze aanbeveling echter niet volledig geïmplementeerd.

Op dit moment is er ongeveer 12 miljard dollar uitgegeven aan de ontwikkeling van de SLS-raket, en NASA heeft in haar recente begrotingsvoorstel ruim 11 miljard dollar gevraagd om het programma de komende vier jaar te ondersteunen.

Het rapport vestigt de aandacht op de noodzaak voor NASA om de betaalbaarheid van het SLS-programma aan te pakken en de transparantie te verbeteren om de duurzaamheid ervan op de lange termijn te garanderen.

