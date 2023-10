De toekomst van NASA's Sample Return Mission naar Mars is twijfelachtig, volgens Scathing Review

De plannen van NASA voor de Mars Sample Return (MSR)-missie, die in 2028 moet worden gelanceerd, zijn door de Independent Review Board van het bureau in twijfel getrokken. Het rapport benadrukt technische problemen, een escalerend budget en een onrealistisch lanceringstijdschema als belangrijke problemen waarmee de missie wordt geconfronteerd.

De MSR-missie is een samenwerking tussen NASA en de European Space Agency en wordt beschouwd als een cruciale stap in de verkenning van Mars. Het gaat om NASA's Perseverance Rover, die al monsters van Mars heeft verzameld en deze op het oppervlak van de planeet heeft gedeponeerd. Deze monsters zouden vervolgens door de MSR-missie worden opgehaald en teruggebracht naar de aarde.

Oorspronkelijk geschat op 4 miljard dollar, zijn de kosten van de MSR-missie nu gestegen tot naar schatting 5.3 miljard dollar. Het rapport van de beoordelingsraad identificeert problemen met de promotie, organisatie, planning en financiering van de missie. Volgens het rapport werd de missie opgezet met onrealistische budget- en planningsverwachtingen, waardoor de lanceringsdatum van 2028 onmogelijk werd.

Het verplaatsen van de lancering naar het volgende haalbare tijdstip in 2030 zou de kosten van de missie verhogen tot 8 tot 11 miljard dollar, wat een aanzienlijke druk zou uitoefenen op NASA's budget voor planetaire wetenschap. Een andere door het bestuur voorgestelde optie is om twee landers te gebruiken in plaats van één om de monsters terug te sturen, maar dit zou de tijdlijn verder verlengen en de kosten verhogen.

Het rapport beveelt aan dat NASA het management en de organisatiestructuur van de missie onderzoekt om de verantwoording te verbeteren. Het benadrukt ook de noodzaak voor NASA om het belang van de MSR-missie beter te betrekken en aan het publiek te communiceren.

Als reactie op de bevindingen van de beoordelingsraad heeft NASA een beoordelingsteam aangesteld onder leiding van Sandra Connelly, de plaatsvervangend beheerder voor wetenschap van het agentschap, om de aan de orde gestelde kwesties aan te pakken. Het team streeft ernaar om in maart volgend jaar een rapport te publiceren. In de tussentijd heeft NASA de bevestiging van de officiële missiekosten en het officiële schema uitgesteld.

Dit is niet de eerste keer dat de MSR-missie kritiek krijgt. In juli uitte de Amerikaanse Senaatscommissie haar zorgen over technische uitdagingen en stijgende kosten, en gaf NASA de opdracht opties te bieden om de missie te herzien of terug te schroeven als deze niet binnen het budget kon blijven.

De MSR-missie krijgt ook te maken met concurrentie van China, dat van plan is zijn eigen Mars-monsterretourmissie rond 2030 te lanceren.

