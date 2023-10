Nieuwe Flyby onthult inzichten in de Lucy-missie en het testen van baanbrekend volgsysteem

NASA's Lucy-missie, die tot doel heeft de Trojaanse asteroïden van Jupiter te verkennen, nadert snel zijn eerste scheervlucht op 1 november. Het ruimtevaartuig zal voorbij de kleine asteroïde in de hoofdgordel, 152830 Dinkinesh, vliegen en tot op een afstand van slechts 300 mijl van het oppervlak komen. Deze flyby zal niet alleen waardevolle wetenschappelijke gegevens over Dinkinesh opleveren, maar ook fungeren als een kritische test voor Lucy's innovatieve Terminal Tracking System.

Omdat Lucy alleen een flyby-missie is en niet in een baan rond een van zijn doelen zal komen, is het nauwkeurig volgen van de positie van cruciaal belang. Waarnemingen op de grond hebben beperkingen bij het bepalen van de exacte positie van kleine asteroïden, en onzekerheden kunnen tot wel 100 kilometer reiken. Om deze uitdaging te overwinnen, is Lucy uitgerust met het Terminal Tracking System, bestaande uit camera's die de doelen in beeld brengen terwijl het ruimtevaartuig nadert. Dankzij deze realtime positie-informatie kunnen de instrumenten autonoom gegevens verzamelen op het optimale moment en zorgen voor een continue focus op de asteroïde tijdens de scheervlucht.

Dinkinesh biedt een unieke kans om het Terminal Tracking System te testen. Deze kleine asteroïde is aanzienlijk kleiner dan Lucy's andere geplande doelen en biedt slechts enkele minuten aanlooptijd voor het vastleggen van beelden en het bepalen van de positie. Tijdens de vlucht bereikt Lucy snelheden van 10,000 km/uur, waardoor Dinkinesh de kleinste wereld van de hoofdgordel is die ooit van dichtbij door een ruimtevaartuig in beeld is gebracht.

De verkenning van Dinkinesh heeft een aanzienlijke wetenschappelijke waarde, afgezien van het testen van het volgsysteem. De vorm ervan zal inzicht bieden in de vraag of asteroïden die zich in de buurt van de aarde bevinden, afkomstig zijn uit de hoofdgordel, significante veranderingen ondergaan zodra ze de nabije aardse ruimte binnendringen. Deze informatie zal helpen bij het begrijpen van de dynamiek en evolutie van deze hemellichamen.

Na de Dinkinesh-vlucht zal Lucy haar missie voortzetten, inclusief een vlucht langs de aarde in december 2022 en daaropvolgende vliegen langs verschillende asteroïden, waaronder de asteroïde 52246 Donaldjohanson in de hoofdgordel in april 2025. De overige acht doelen van het ruimtevaartuig zijn Jupiter Trojans, waarvan er twee zijn satellieten die ook zullen worden bestudeerd.

Deze succesvolle flyby- en volgsysteemtest markeert aanzienlijke vooruitgang voor de Lucy-missie, brengt ons dichter bij het ontrafelen van de geheimen van de Trojaanse asteroïden van Jupiter en vergroot ons begrip van de geschiedenis van ons zonnestelsel.

