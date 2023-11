NASA's Lucy-ruimtevaartuig begint historische ontmoeting met asteroïden op reis naar Jupiter

By

NASA's Lucy-ruimtevaartuig begon aan zijn monumentale missie naar Jupiter en maakte zijn eerste ontmoeting met de kleinste asteroïde op zijn reis. Het ruimtevaartuig, genoemd naar de oude menselijke voorouder, passeerde de kleine asteroïde Dinkinesh, die zich 300 miljoen kilometer verderop in de belangrijkste asteroïdengordel voorbij Mars bevindt. Deze ontmoeting diende als een proefrit voor de missie, waardoor Lucy haar instrumenten kon testen voordat ze in de toekomst grotere en boeiendere asteroïden tegenkwam.

Dinkinesh, die slechts een halve mijl breed is, is nog maar het begin. Lucy's belangrijkste doelwitten zijn de Trojanen, een groep onontdekte asteroïden nabij Jupiter waarvan wordt aangenomen dat ze waardevolle informatie bevatten over de begindagen van ons zonnestelsel. Deze Trojanen, die naar schatting 10 tot 100 keer groter zijn dan Dinkinesh, worden vanaf het begin van onze kosmische geschiedenis beschouwd als tijdcapsules.

Lucy werd twee jaar geleden door NASA gelanceerd voor een missie ter waarde van bijna 1 miljard dollar. Het doel is om langs acht Trojanen te vliegen voordat de laatste ontmoeting met de laatste twee asteroïden in 2033 plaatsvindt. In tegenstelling tot eerdere missies waarbij monsters van asteroïden werden geretourneerd of gegevens werden verzameld, zal Lucy uitsluitend beelden vastleggen en wetenschappelijke metingen tijdens zijn flybys.

Ondanks een losse zonnevleugel op het ruimtevaartuig die niet kon worden vastgezet, zijn vluchtleiders van mening dat deze stabiel genoeg is voor de hele missie. De voltooiing van de vlucht van woensdag markeert het einde van wat NASA 'Asteroid Autumn' heeft genoemd, na de terugkeer van puinmonsters van een asteroïde in september en de lancering van een ruimtevaartuig naar de metaalrijke asteroïde Psyche in oktober.

De ontmoeting met Dinkinesh biedt een ongekende kans om een ​​asteroïde te bestuderen die voorheen slechts een “onopgeloste vlek” was in telescopische waarnemingen, aldus Hal Levison, hoofdwetenschapper aan het Southwest Research Institute. De komende week zal Lucy alle foto's en gegevens die tijdens de vlucht zijn verzameld, doorsturen, waardoor zowel wetenschappers als ruimteliefhebbers een beter inzicht krijgen in de mysterieuze wereld van asteroïden en het intrigerende verleden van ons zonnestelsel.

Veel gestelde vragen (FAQ)

Wat zijn Trojaanse paarden? Trojans zijn een groep asteroïden die de baan van Jupiter delen, gepositioneerd rond de Lagrange-punten waar de zwaartekracht van de zon en Jupiter in evenwicht zijn. Ze fungeren als een soort kosmische ‘wolk’ die achter de gasreus aanloopt. Hoe worden asteroïden gevormd? Asteroïden zijn overblijfselen uit de vroege stadia van de vorming van ons zonnestelsel. Ze zijn samengesteld uit gesteente, metaal en soms organische verbindingen. De meeste asteroïden bevinden zich in de asteroïdengordel tussen Mars en Jupiter, terwijl andere in verschillende delen van ons zonnestelsel te vinden zijn. Wat is het doel van de Lucy-missie? De Lucy-missie heeft tot doel een breed scala aan Trojaanse asteroïden te bestuderen en te verkennen, waarbij waardevolle gegevens worden verzameld over hun samenstelling, oorsprong en hun rol bij het verschaffen van inzicht in de vorming en evolutie van ons zonnestelsel. Hoe bepalen wetenschappers de leeftijd van asteroïden? Wetenschappers gebruiken verschillende technieken om de leeftijd van asteroïden te schatten, waaronder radioactieve dateringsmethoden, die het verval van specifieke elementen in de ruimterotsen analyseren. Door de isotopensamenstellingen van deze elementen te bestuderen, kunnen wetenschappers de leeftijd van asteroïden bepalen.