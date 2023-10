NASA's Lucy-ruimtevaartuig bereidt zich voor op een nauwe ontmoeting met asteroïde Dinkinesh

NASA's Lucy-ruimtevaartuig maakt zich op voor zijn eerste close-up ontmoeting met een asteroïde. Op 1 november zal hij langs asteroïde Dinkinesh vliegen en zijn instrumenten testen ter voorbereiding op toekomstige bezoeken aan Trojaanse asteroïden die naast Jupiter in een baan om de zon draaien. Dinkinesh, die nog geen halve kilometer breed is, bevindt zich in de hoofdgordel van asteroïden tussen de banen van Mars en Jupiter.

Tijdens de vlucht zal de primaire focus liggen op het testen van het terminalvolgsysteem van het ruimtevaartuig, waardoor het de asteroïde autonoom kan volgen en in het zicht van de instrumenten kan houden. Het ruimtevaartuig zal gegevens verzamelen met behulp van zijn hogeresolutiecamera en thermische infraroodcamera. Het zal ook het terminalvolgsysteem gebruiken om de asteroïde in de laatste acht minuten van de ontmoeting te volgen en gegevens te verzamelen met zijn kleurenbeeldsensor en infraroodspectrometer.

Deze ontmoeting met Dinkinesh dient als een test voor Lucy's systemen voordat deze verder gaat naar zijn belangrijkste doelen, de Jupiter Trojan-asteroïden. Het doel van de Lucy-missie is het onderzoeken van deze nog nooit eerder onderzochte asteroïden die in twee ‘zwermen’ vóór en achter Jupiter rond de zon draaien. Voordat ze de Trojaanse asteroïden bereikt, zal Lucy in 2025 nog een keer langs een asteroïde in de hoofdgordel vliegen, genaamd Donaldjohanson, voor aanvullende tests tijdens de vlucht.

De vastgelegde gegevens van de ontmoeting met Dinkinesh zullen niet alleen waardevolle technische testresultaten opleveren, maar bieden mogelijk ook inzicht in de verbinding tussen grotere asteroïden in de hoofdgordel en kleinere asteroïden in de buurt van de aarde. Na de ontmoeting zal Lucy zijn pad rond de zon voortzetten en in 2024 terugkeren naar de omgeving van de aarde voor zwaartekrachtondersteuning voordat hij in 2027 de Jupiter Trojan-asteroïden bereikt.

Deze eerste ontmoeting met Dinkinesh markeert een spannende mijlpaal voor de Lucy-missie, nu het ruimtevaartuig zijn verkennings- en ontdekkingsreis in de asteroïdengordel begint.

