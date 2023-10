NASA's Lucy-ruimtevaartuig zet de nadering van asteroïde Dinkinesh voort

By

Het NASA Lucy-ruimtevaartuig baant zich gestaag een weg naar de asteroïde Dinkinesh, die het voor het eerst in beeld bracht op 3 september 2023. Momenteel bevindt het ruimtevaartuig zich op ongeveer 4.7 miljoen kilometer afstand van de asteroïde, met nog ongeveer 16 miljoen kilometer te reizen voordat de verwachte ontmoeting plaatsvindt. op 1 november.

Terwijl Lucy de asteroïde nadert, heeft het ruimtevaartuigteam waargenomen dat Dinkinesh geleidelijk lichter wordt. Ze hebben ook een kleine variatie in helderheid opgemerkt, die overeenkomt met de bekende rotatieperiode van de asteroïde van 52.7 uur. Het team heeft hogeresolutiebeelden gebruikt die zijn vastgelegd door Lucy's camera, L'LORRI, om hun inzicht in de positie van het ruimtevaartuig ten opzichte van de asteroïde te verfijnen. Met deze informatie konden ze Lucy optisch naar de ontmoeting navigeren.

Om het traject verder te verfijnen, werd op 29 september een kleine correctiemanoeuvre uitgevoerd, waardoor de snelheid van het ruimtevaartuig met slechts 6 cm/s veranderde. Verwacht wordt dat deze aanpassing het ruimtevaartuig binnen een straal van 265 kilometer van de asteroïde zal brengen. Eind oktober is er opnieuw de mogelijkheid om indien nodig het traject verder aan te passen.

Vanaf 6 oktober kwam het ruimtevaartuig in een geplande communicatie-uitval terecht toen het vanuit het perspectief van de aarde achter de zon passeerde. Lucy is echter doorgegaan met het maken van beelden van de asteroïde tijdens deze black-out en zal deze terugsturen naar de aarde zodra de communicatie medio oktober is hersteld.

Lucy maakt deel uit van NASA's Discovery Program en wordt beheerd door NASA's Goddard Space Flight Center. Het ruimtevaartuig is gebouwd door Lockheed Martin Space. De hoofdonderzoeker van de Lucy-missie is Hal Levison, gevestigd in Boulder, Colorado.

Deze voortdurende missie demonstreert de voortgang en toewijding van NASA's inspanningen op het gebied van ruimteverkenning. Lucy's ontmoeting met Dinkinesh zal waardevolle inzichten verschaffen in de asteroïde en bijdragen aan ons begrip van de geschiedenis van ons zonnestelsel.

Bron: NASA's Goddard Space Flight Center