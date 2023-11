Opdoemend Rendez-vous: Lucy-ruimtevaartuig nadert Dinkinesh in de asteroïdengordel

NASA's Lucy-ruimtevaartuig staat aan de vooravond van een spannende mijlpaal in zijn missie. Na de afgelopen twee jaar miljoenen kilometers te hebben afgelegd, nadert de ruimtesonde nu zijn eerste bestemming: Dinkinesh in de belangrijkste asteroïdengordel. Deze ontmoeting is een essentiële voorbereiding op Lucy's toekomstige verkenning van de Trojaanse asteroïden van Jupiter.

Op 12 november om 54:1 uur ET zal Lucy Dinkinesh het dichtst bereiken, op een afstand van ongeveer 265 kilometer. Deze belangrijke mijlpaal markeert de eerste keer dat Lucy een gedetailleerd beeld geeft van een object dat voorheen alleen als een verre waas door de lens van telescopen verscheen.

Lucy observeert Dinkinesh visueel sinds 3 september. Het team van de missie stuurde het ruimtevaartuig onlangs een laatste kennisupdate: een datapakket met de laatste informatie over de relatieve posities van de ruimtesonde en de asteroïde. Uitgerust met deze gegevens zal Lucy de resterende afstand van ongeveer een half miljoen mijl (800,000 kilometer) afleggen om de asteroïde te bereiken.

Ongeveer een uur vóór de dichtstbijzijnde nadering zal Lucy het terminalvolgsysteem activeren om de positie van Dinkinesh te volgen. Op dat moment zal het ruimtevaartuig ongeveer 10,000 kilometer verwijderd zijn van de asteroïde. Vanwege de kleine omvang van Dinkinesh zal het systeem de asteroïde pas vlak voor Lucy's dichtste nadering volledig op de asteroïde afstemmen.

De komende flyby zal ook dienen als de eerste test voor Lucy's terminalvolgsysteem. Dit autonome systeem is ontworpen om de asteroïde nauwkeurig te lokaliseren en binnen het gezichtsveld van de instrumenten te houden. Tijdens de laatste acht minuten van de vlucht verzamelt Lucy cruciale gegevens met behulp van de kleurencamera en infraroodspectrometer, gezamenlijk bekend als het L'Ralph-instrument.

Mark Effertz, Lucy's hoofdingenieur bij Lockheed Martin Space, legde uit dat wanneer Lucy zich in de uitgestrekte ruimte begeeft, interactieve commando's niet haalbaar zijn vanwege de aanzienlijke tijdsvertraging van ongeveer 30 minuten voordat radiosignalen tussen het ruimtevaartuig en de aarde reizen. Daarom zijn alle wetenschappelijke waarnemingen voorgeprogrammeerd, waardoor het ruimtevaartuig autonoom functioneert.

Na de vlucht zal Lucy nog een uur besteden aan het fotograferen en volgen van Dinkinesh voordat ze zich heroriënteert om de communicatie met de aarde te herstellen. De komende vier dagen zal Lucy's hogeresolutiecamera, L'LORRI, gedetailleerde beelden van de asteroïde blijven vastleggen.

De Lucy-missie, gelanceerd in oktober 2021, heeft als hoofddoel het bestuderen van de Trojaanse asteroïden, een verzameling rotsachtige lichamen die Jupiter leiden en volgen in zijn baan rond de zon. Vanaf 2027 begint Lucy aan zijn rondreis langs de Trojaanse asteroïden, te beginnen met Eurybates en zijn binaire partner Queta, vervolgens Polymele en zijn binaire partner Leucus, gevolgd door Orus, en uiteindelijk het binaire paar Patroclus en Menoetius.

Als interessante kanttekening: Dinkinesh werd eerder dit jaar toegevoegd aan Lucy's lijst met asteroïdedoelen om als proeftuin te dienen voor de instrumenten van het ruimtevaartuig voordat het in het Jupiterstelsel arriveerde. De asteroïde kreeg officieel de naam Dinkinesh nadat hij sinds zijn ontdekking in 1999 lange tijd naamloos was gebleven. De naam, die 'jij bent geweldig' betekent in het Amhaars, de Ethiopische taal, is een eerbetoon aan het fossiel van de menselijke voorouder dat bekend staat als 'Lucy'. ”

Veelgestelde vragen

Wat is het doel van de missie van het Lucy-ruimtevaartuig?

De missie van het Lucy-ruimtevaartuig is het bestuderen van de Trojaanse asteroïden, een groep hemellichamen die naast Jupiter in een baan om de zon draaien. Door deze asteroïden te onderzoeken, willen wetenschappers inzicht krijgen in de vroege geschiedenis van het zonnestelsel.

Wat is het terminalvolgsysteem van het Lucy-ruimtevaartuig?

Het terminalvolgsysteem van het Lucy-ruimtevaartuig is een autonoom systeem dat is ontworpen om de asteroïde die het waarneemt nauwkeurig te lokaliseren en ervoor te zorgen dat deze binnen het gezichtsveld van de instrumenten aan boord blijft.

Welke instrumenten gebruikt Lucy om gegevens te verzamelen tijdens flybys?

Tijdens flybys gebruikt Lucy het L'Ralph-instrument, dat bestaat uit een kleurenbeeldsensor en een infraroodspectrometer. Met deze instrumenten kan het ruimtevaartuig waardevolle gegevens verzamelen over de samenstelling en kenmerken van de asteroïden die het tegenkomt.

Waarom werd de asteroïde Dinkinesh gekozen als doelwit voor Lucy?

Dinkinesh werd gekozen als doelwit voor Lucy om de instrumenten van het ruimtevaartuig te testen voordat het in het Jupiterstelsel arriveerde. Bovendien werd Dinkinesh officieel vernoemd naar het fossiel van de menselijke voorouder “Lucy” om hulde te brengen aan de betekenis ervan voor ons begrip van de evolutionaire geschiedenis.