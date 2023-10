NASA's Lucy Probe bereidt zich voor op ontmoeting met asteroïde Dinkinesh

NASA's Lucy-sonde maakt zich op voor zijn aanstaande vlucht langs de asteroïde Dinkinesh op 1 november. Dinkinesh bevindt zich in de belangrijkste asteroïdengordel tussen Mars en Jupiter en zal de eerste stop zijn op Lucy's missie om negen andere ruimterotsen te bezoeken, bekend als Trojaanse asteroïden. Het innovatieve Terminal Tracking System van het ruimtevaartuig zal tijdens deze ontmoeting worden getest, omdat het zijn instrumenten tijdens het langsvliegen nauwkeurig op asteroïden moet richten.

Tijdens de nadering van Dinkinesh zal Lucy met een ongelooflijke snelheid van 10,000 km per uur reizen, waardoor het een uitdagende taak wordt om de juiste uitlijning met de asteroïde te behouden. Deze ontmoeting dient echter als een “generale repetitie” voor Lucy's toekomstige ontmoetingen met de Trojaanse asteroïden, aangezien de geometrie van de flyby vergelijkbaar is met wat er tijdens die ontmoetingen wordt verwacht.

Dinkinesh zelf is een kleine asteroïde van slechts 0.5 kilometer breed. Het zal de kleinste asteroïde in de hoofdgordel zijn die ooit van dichtbij door een ruimtevaartuig is waargenomen. Ondanks zijn omvang gelooft het Lucy-team dat Dinkinesh waardevolle gegevens voor de missie zal opleveren.

Zodra de flyby voltooid is, zal Lucy vertrekken van de belangrijkste asteroïdengordel en in december 2024 terugkeren naar de aarde voor zwaartekrachtondersteuning, die haar naar de Trojaanse asteroïden zal voortstuwen. Lucy zal dan in 2025 nog een keer langs een asteroïde van de hoofdgordel vliegen voordat ze uiteindelijk in 2027 de Jupiter Trojan-asteroïden bereikt.

De ontmoeting met Dinkinesh markeert een belangrijke mijlpaal voor de Lucy-missie, omdat het de instrumenten en navigatiesystemen van het ruimtevaartuig op de proef stelt. Deze missie heeft tot doel de geheimen van het vroege zonnestelsel te ontsluiten en licht te werpen op de vorming en evolutie van onze eigen planeet. Bij elke vlucht verzamelt Lucy waardevolle gegevens die wetenschappers zullen helpen de geschiedenis van onze kosmische omgeving samen te stellen.

– Afbeelding tegoed: Robert Lea/NASA