Lucy-ruimtevaartuig nadert het eerste asteroïdedoel tijdens zijn 12-jarige missie

Het Lucy-ruimtevaartuig, gelanceerd door NASA in oktober 2021, komt steeds dichter bij zijn eerste doel, een kleine asteroïde genaamd Dinikinesh. Na ruim 33 miljoen kilometer door de ruimte te hebben gereisd, is Lucy nu 4.7 miljoen kilometer verwijderd van de asteroïde. Het moet echter nog ruim 16 miljoen kilometer afleggen om Dinikinesh op 1 november te bereiken.

Het team achter de missie heeft waargenomen dat de helderheid van de asteroïde toeneemt naarmate Lucy hem nadert. Het ruimtevaartuig heeft zijn hogeresolutiecamera, L'LORRI, gebruikt om een ​​reeks beelden vast te leggen voor optische navigatie. Door de positie van de asteroïde te vergelijken met de achtergrond van de ster, kan het team een ​​nauwkeurige vlucht garanderen.

Om zijn traject aan te passen voerde Lucy op 29 september een kleine correctiemanoeuvre uit, waarbij de snelheid met ongeveer 0.1 kilometer per uur veranderde. Hierdoor kan het ruimtevaartuig tijdens de vlucht binnen een straal van 265 kilometer van de asteroïde passeren. In oktober is er nog een mogelijkheid om het traject aan te passen als dat nodig is.

Tijdens een korte communicatiestoring van 6 oktober tot half oktober ging Lucy door met het maken van beelden van de asteroïde, die naar de aarde zullen worden teruggestuurd zodra de communicatie is hersteld.

Dinikinesh is een kleine ruimtesteen in de belangrijkste asteroïdengordel, die slechts ongeveer een halve mijl breed is. Het werd aan het reisplan van de missie toegevoegd om het terminalvolgsysteem van het ruimtevaartuig te testen op nauwkeurige beeldvorming tijdens snelle ontmoetingen met asteroïden.

Lucy zal zijn reis voortzetten om nog eens zeven asteroïden in de Trojaanse groep te bezoeken, te beginnen in 2027. De Trojanen zijn een groep asteroïden die Jupiter leiden en volgen terwijl deze om de zon draait.

De missie is vernoemd naar het Australopithecine-fossiel Lucy, ontdekt in 1974. Dinikinesh, ook bekend als Lucy, is de Ethiopische naam voor het fossiel van de menselijke voorouder. De asteroïde werd in 1999 ontdekt en in januari geselecteerd als doelwit voor de missie.

