NASA lanceert lasercommunicatiesysteem naar het internationale ruimtestation

NASA maakt zich op om volgende maand een lasercommunicatiesysteem naar het International Space Station (ISS) te sturen. Het systeem, bekend als ILLUMA-T, zal op de externe module van het ISS worden geïnstalleerd. Het doel is om lasercommunicatie met hoge datasnelheid van het ruimtestation naar NASA's Laser Communications Relay Demonstration (LCRD) te laten zien, die de gegevens vervolgens terug naar de aarde zal verzenden.

LCRD, gelanceerd in 2021, verzendt momenteel gegevens naar de aarde vanuit een geosynchrone baan met een snelheid van 1.2 Gbps. Als relaissatelliet maakt LCRD ruimtemissies mogelijk hun gegevens via laserverbindingen naar het relais te sturen, die deze vervolgens naar grondstations op aarde verzendt. De combinatie van ILLUMA-T en LCRD zal NASA's eerste tweerichtingslasercommunicatierelaissysteem tot stand brengen.

Het voordeel van lasersystemen ten opzichte van traditionele communicatiemethoden is dat ze hogere datasnelheden bieden, terwijl ze lichter zijn en minder stroom vereisen. Dit is vooral voordelig bij het ontwerpen van ruimtevaartuigen.

De ILLUMA-T-lading wordt beheerd door NASA's Goddard Space Flight Center, in samenwerking met Johnson Space Center en het Lincoln Laboratory for Space Communications and Navigation (SCaN) van het Massachusetts Institute of Technology. De lancering van het lasercommunicatiesysteem staat gepland voor 5 november aan boord van het SpaceX Dragon-ruimtevaartuig vanuit het Kennedy Space Center van NASA in Florida.

Naast ILLUMA-T zal het Dragon-ruimtevaartuig ook andere experimenten, hardware en benodigdheden aan boord hebben voor de bemanning van Expeditie 70. Eén zo'n experiment is het Atmospheric Waves Experiment (AWE), dat de kenmerken en beweging van atmosferische zwaartekrachtgolven zal meten. AWE heeft tot doel ons begrip van de atmosfeer, het weer en het klimaat van de aarde te verbeteren en strategieën te ontwikkelen om de effecten van ruimteweer te verzachten.

Bron: NASA