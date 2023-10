Onderzoek naar de raadselachtige diepten van de atmosfeer van Jupiter

Heb je je ooit afgevraagd wat er schuilgaat onder de kolkende wolken van Jupiter, de grootste planeet in ons zonnestelsel? NASA's Juno-missie heeft tot doel de geheimen te ontdekken die verborgen zijn in deze gasreus. Tijdens zijn recente vlucht heeft Juno een ontzagwekkend beeld vastgelegd dat een enigmatisch portret van Jupiter onthult, dat doet denken aan een kubistisch meesterwerk.

De foto, genomen op 7 september tijdens Juno's 54ste ontmoeting met Jupiter, toont een gebied in het uiterste noorden van de planeet genaamd Jet N7. Dit boeiende beeld toont een tumultueuze vertoning van wolken en stormen langs de terminator van Jupiter, de grens tussen de dag- en nachtzijde. Wat deze momentopname echt opmerkelijk maakt, is de hoek van het zonlicht, die atmosferische schaduwen werpt, waardoor het ingewikkelde terrein en de kenmerken ervan worden benadrukt.

Burgerwetenschapper Vladimir Tarasov gebruikte ruwe gegevens van Juno's JunoCam-instrument om dit betoverende beeld te maken. Gepositioneerd op ongeveer 4,800 kilometer boven de wolkentoppen van Jupiter, op een breedtegraad van ongeveer 69 graden noorderbreedte, schonk Juno ons een subliem beeld van Jupiters intrigerende esthetiek.

Terwijl wetenschappers dieper ingaan op hun studie van deze adembenemende formaties, hopen ze diepgaande inzichten te ontsluiten in de atmosferische processen die deze majestueuze planeet beheersen. Elke nauwe ontmoeting met Jupiter biedt onderzoekers een unieke kans om hun begrip van de dynamiek die speelt in zijn uitgestrekte atmosfeer te verdiepen.

FAQ:

Vraag: Wat is pareidolie?

A: Pareidolie is een psychologisch fenomeen waarbij individuen bekende patronen waarnemen, zoals gezichten of objecten, in niet-gerelateerde of willekeurige stimuli.

Vraag: Hoe maakt Juno beelden van Jupiter?

A: Juno maakt gebruik van zijn JunoCam-instrument, dat speciaal is ontworpen om beelden met hoge resolutie van de atmosfeer van Jupiter vast te leggen tijdens zijn korte scheervluchten.

Vraag: Wat is de terminator van Jupiter?

A: De terminator op Jupiter is de grens tussen de verlichte dagzijde en de donkere nachtzijde van de planeet.

Vraag: Wie is Vladimir Tarasov?

A: Vladimir Tarasov is een burgerwetenschapper die Juno's ruwe gegevens heeft gebruikt om deze om te zetten in het betoverende beeld dat tijdens de vlucht werd vastgelegd.

Bronnen:

NASA – https://www.nasa.gov/mission_pages/juno/main/index.html