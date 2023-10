NASA's James Webb-telescoop ontdekt snelle jetstream op Jupiter

By

Er is een baanbrekende onthulling naar voren gekomen uit de James Webb-ruimtetelescoop van NASA, die een fascinerend kenmerk van de atmosfeer van Jupiter blootlegt. Wetenschappers hebben een enorme snelle straalstroom in de lagere stratosfeer van Jupiter geïdentificeerd, wat waardevolle inzichten biedt in de ingewikkelde dynamiek van de atmosferische omstandigheden van de planeet.

Deze buitengewone vondst werd op 19 oktober door NASA aangekondigd, met een snelle straalstroom met een snelheid van 515 km per uur. Dit nieuw ontdekte fenomeen bevindt zich ongeveer 40 km boven de evenaar van Jupiter en bestrijkt een indrukwekkende breedte van 4,800 kilometer, ruim boven de primaire wolkenlagen.

Hoofdonderzoeker Ricardo Hueso van de Universiteit van Baskenland, Spanje, uitte de verbazing van zijn team over deze onverwachte ontdekking. Voorheen onduidelijke kenmerken die in de atmosfeer van Jupiter werden waargenomen, zijn nu duidelijk en traceerbaar geworden, dankzij de opmerkelijke mogelijkheden van NASA's James Webb-telescoop. Als gevolg hiervan kunnen wetenschappers nu de beweging van deze kenmerken observeren, samen met de snelle rotatie van Jupiter.

De snelle straalstroom, gevonden in de lagere stratosfeer van Jupiter, vertoont snelheden die vergelijkbaar zijn met tweemaal de aanhoudende wind van een orkaan van categorie 5 op aarde. Deze onthulling biedt een betoverend perspectief op de atmosferische dynamiek van de planeet.

Het onderzoeksteam vergeleek windwaarnemingen uit de bovenste lagen van Webb met die uit de onderste lagen van de Hubble Ruimtetelescoop, waardoor ze windscheringen en snelheidsvariaties op verschillende hoogten konden analyseren. Verwacht wordt dat toekomstige observaties zullen ophelderen of de snelheid en hoogte van de jetstream in de loop van de tijd veranderingen ondergaan.

De ontdekking werd gedaan door gegevens te analyseren die in juli 2022 waren verzameld met behulp van Webb's NIRCam. Imke de Pater van de Universiteit van Californië, Berkeley, en Thierry Fouchet van het Observatorium van Parijs organiseerden een Early Release Science-programma, waarbij elke 10 uur beelden van Jupiter werden vastgelegd. Dit unieke fenomeen is ontstaan ​​door een combinatie van vier verschillende filters, elk gevoelig voor veranderingen op verschillende hoogten van de atmosfeer van Jupiter.

Eerdere missies zoals Juno en Cassini van NASA, evenals de Hubble-ruimtetelescoop, hebben ook de steeds veranderende weerpatronen van Jupiter gedocumenteerd.

