James Webb-ruimtetelescoop legt prachtig beeld vast van galactisch centrum

De James Webb-ruimtetelescoop, beheerd door de National Aeronautics and Space Administration (NASA), heeft onlangs een ontzagwekkend beeld onthuld van Sagittarius C (Sgr C), een stervormingsgebied op ongeveer 300 lichtjaar afstand van Sagittarius A* , het superzware zwarte gat in het centrum van ons Melkwegstelsel. Deze nieuwste momentopname biedt ongekende details en helderheid en toont functies die nog nooit eerder zijn gezien.

De hoofdonderzoeker van het observatieteam, Samuel Crowe, een student aan de Universiteit van Virginia, uitte zijn opwinding en zei: “Met het niveau van resolutie en gevoeligheid dat we met de Webb-telescoop verkrijgen, zien we talloze kenmerken in deze regio voor de allereerste keer.” Crowe's adviseur, professor Jonathan Tan, benadrukte verder het belang van het bestuderen van het galactische centrum en beschreef het als de meest extreme omgeving in onze Melkweg, waar theorieën over stervorming rigoureus getest kunnen worden.

Binnen de afbeelding rapporteert NASA de aanwezigheid van een cluster van protosterren, dit zijn sterren die zich nog steeds in het proces van vorming en massaaccumulatie bevinden. Deze protosterren zenden uitstromen uit die een lichtgevende gloed genereren in een infrarood-donkere wolk. Onder de naar schatting 500,000 sterren die in de afbeelding zijn vastgelegd, schijnt een massieve protoster, ruim dertig maal de massa van onze zon, in de kern van deze jonge sterrenhoop. Interessant is dat de dichtheid van de protoster-opkomende wolk zo hoog is dat deze het licht van achterliggende sterren blokkeert, wat resulteert in een schijnbaar minder druk uiterlijk.

De James Webb-ruimtetelescoop heeft ongetwijfeld een schat aan informatie onthuld over stervorming in de uitdagende omgeving van het centrum van onze Melkweg. Met zijn superieure mogelijkheden heeft het eerdere infraroodgegevens overtroffen, waardoor wetenschappers een frisse kijk krijgen op het begrijpen van de fijne kneepjes van onze kosmische omgeving.

