NASA test met succes het 3D-geprinte aluminium raketmotormondstuk voor diepe ruimtevluchten

NASA-ingenieurs van het Marshall Space Flight Center hebben samengewerkt met Elementum 3D om een ​​3D-geprint raketmotormondstuk van aluminium te ontwikkelen en te testen. Het mondstuk, gemaakt van een nieuwe aluminium variant bekend als A6061-RAM2, is lichter dan traditionele mondstukken en kan meer ladingen dragen, waardoor het ideaal is voor vluchten in de ruimte. Aluminium is een metaal met een lagere dichtheid, waardoor zeer sterke, lichtgewicht componenten mogelijk zijn. De lage tolerantie voor extreme hitte en de neiging tot scheuren tijdens het lassen hebben het echter ongeschikt gemaakt voor additieve productie van raketmotoronderdelen.

In het kader van het Reactive Additive Manufacturing for the Fourth Industrial Revolution (RAMFIRE)-project concentreerde NASA zich op het bevorderen van lichtgewicht, additief vervaardigde aluminium raketmondstukken met kleine interne kanalen om ze koel te houden. Het RAMFIRE-mondstuk is uit één stuk gebouwd, waardoor er minder verbindingen nodig zijn en de productietijd aanzienlijk wordt verkort in vergelijking met conventionele methoden waarbij duizenden afzonderlijk verbonden onderdelen nodig zijn.

Het mondstuk is ontwikkeld met behulp van laserpoedergerichte energiedepositie (LP-DED) technologie. NASA en Elementum 3D werkten samen met RPM Innovations (RPMI) om de spuitmonden te bouwen met behulp van hun LP-DED-proces. Het RAMFIRE-mondstuk heeft met succes meerdere hot-fire-tests doorstaan ​​met verschillende brandstofconfiguraties, wat aantoont dat het in veeleisende omgevingen in de ruimte kan werken.

De nieuwe aluminiumlegering en het additieve productieproces ontwikkeld in het kader van het RAMFIRE-project zouden een cruciale rol kunnen spelen in de NASA-doelstellingen van de maan naar Mars, door de productie mogelijk te maken van lichtgewicht raketcomponenten die hoge structurele belastingen kunnen weerstaan. NASA werkt eraan om de gegevens en het proces te delen met commerciële belanghebbenden en de academische wereld, waardoor mogelijke toepassingen in de lucht- en ruimtevaartindustrie mogelijk worden.

(Bron: NASA)