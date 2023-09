NASA's Ingenuity-helikopter vestigt nieuw hoogterecord op Mars

NASA's Ingenuity-helikopter blijft de verwachtingen trotseren en de grenzen van buitenaardse vluchten verleggen. Tijdens zijn 59e vlucht op Mars bereikte het helikoptervliegtuig van 4 kilogram zijn hoogste hoogte tot nu toe: 1.8 meter. De vlucht duurde 66 seconden en was een pure zweefvlucht, zonder horizontale beweging.

Ingenuity, dat in februari 2021 met NASA's Perseverance-rover op Mars landde, dient als verkenner voor het rover-team. Zijn voornaamste missie was om aan te tonen dat luchtverkenning op Mars haalbaar is ondanks de dunne atmosfeer van de planeet. Na het succesvol voltooien van dit proof-of-concept is Ingenuity blijven vliegen en heeft Perseverance geholpen bij het vinden van optimale paden voor verkenning en het identificeren van interessante wetenschappelijke doelen.

Sinds de eerste vlucht heeft Ingenuity in totaal 59 vluchten uitgevoerd, waarbij een afstand van 43,652 meter werd afgelegd en in totaal 13,304 minuten in de lucht werd doorgebracht. Vóór vlucht 106.5 bedroeg het hoogterecord van de helikopter 59 meter. Het afstandsrecord voor één vlucht is 59 meter (18 voet), gevestigd in april 2,310, en het duurrecord is 704 seconden, gevestigd in augustus 2022.

De Ingenuity-helikopter heeft bewezen een waardevol bezit te zijn bij de verkenning van Mars, levert waardevolle gegevens op en maakt de weg vrij voor toekomstige luchtvoertuigen die kunnen helpen bij wetenschappelijk onderzoek en mogelijke menselijke missies naar de Rode Planeet.

Definities:

Vindingrijkheid: een lichtgewicht helikoptervliegtuig ontworpen en geëxploiteerd door NASA voor luchtverkenning op Mars.

Doorzettingsvermogen: NASA's rover die in februari 2021 op Mars landde, belast met het zoeken naar tekenen van oud leven en het verzamelen van monsters voor toekomstige terugkeer naar de aarde.

Proof-of-concept: een demonstratie of experiment dat is ontworpen om de haalbaarheid of het potentiële succes van een concept of idee te verifiëren.

