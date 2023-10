NASA verlegt de grenzen van ruimtecommunicatie met de lancering van ILLUMA-T

NASA zorgt voor een revolutie in de ruimtecommunicatie met de aanstaande lancering van ILLUMA-T (Integrated Laser Communications Relay Demonstration Low Earth Orbit User Modem and Amplifier Terminal) naar het International Space Station (ISS) in november. Deze baanbrekende lading zal het immense potentieel van lasercommunicatie in missies in een lage baan om de aarde demonstreren.

De lancering van ILLUMA-T vervangt de citaten uit het oorspronkelijke artikel en vertegenwoordigt een grote sprong voorwaarts in de ruimtecommunicatie. Lasercommunicatie maakt gebruik van onzichtbaar infrarood licht, waardoor ruimtevaartuigen informatie met hogere datasnelheden kunnen verzenden en ontvangen. Dit betekent dat grote hoeveelheden gegevens in één keer naar de aarde kunnen worden teruggestuurd, wat snellere ontdekkingen en efficiënter onderzoek voor wetenschappers en ontdekkingsreizigers ondersteunt.

ILLUMA-T wordt beheerd door NASA's Space Communications and Navigation (SCaN)-programma en zal samenwerken met de Laser Communications Relay Demonstration (LCRD) van het bureau, waarbij wordt gewerkt aan NASA's eerste bidirectionele, end-to-end lasercommunicatierelais. De LCRD, die in december 2021 werd gelanceerd, heeft al experimenten uitgevoerd om de voordelen van lasercommunicatie vanuit een geosynchrone baan aan te tonen.

Sommige van deze experimenten omvatten het analyseren van de impact van de atmosfeer op lasersignalen, het testen van de compatibiliteit met meerdere gebruikers, het onderzoeken van mogelijkheden voor vertragings-/verstoringstolerante netwerken (DTN) en het verbeteren van de navigatiemogelijkheden. Door gebruik te maken van lasercommunicatie verlegt NASA de grenzen van gegevensoverdracht en breidt het de mogelijkheden voor ruimteverkenning uit.

Eenmaal geïnstalleerd op het ISS zal ILLUMA-T NASA's inaugurele demonstratie in de ruimte van tweerichtingslaserrelaismogelijkheden voltooien. Uitgerust met een telescoop en een tweeassige cardanische ophanging, maakt de optische module nauwkeurige tracking van de LCRD in een geosynchrone baan mogelijk. De optische module is ongeveer zo groot als een magnetron en is vergelijkbaar met een standaardkoelkast.

Met ILLUMA-T aan boord zal de datatransmissie van het ISS naar het LCRD een indrukwekkende snelheid van 1.2 gigabit per seconde bereiken. De gegevens worden vervolgens verzonden naar optische grondstations in Californië of Hawaï en doorgestuurd naar het LCRD Mission Operations Center in New Mexico. Ten slotte zullen de ontvangen gegevens worden geanalyseerd door de ILLUMA-T-grondoperatieteams in het Goddard Space Flight Center van NASA in Maryland, waardoor de nauwkeurigheid en kwaliteit ervan wordt gegarandeerd.

Door succesvol samen te werken met LCRD heeft ILLUMA-T het potentieel om een ​​essentieel onderdeel van het ISS te worden, waardoor de datatransmissiemogelijkheden van NASA naar en van het in een baan om de aarde draaiende laboratorium aanzienlijk worden verbeterd.

Veel gestelde vragen (FAQ)

Vraag: Wat is het doel van ILLUMA-T?

A: Het doel van ILLUMA-T is om de voordelen van lasercommunicatie voor missies in een lage baan om de aarde te demonstreren en de mogelijkheid te demonstreren om lasercommunicatie te integreren in NASA's ruimtecommunicatienetwerken.

Vraag: Waarin verschilt lasercommunicatie van traditionele communicatiemethoden?

A: Lasercommunicatie maakt gebruik van onzichtbaar infrarood licht om gegevens met hogere snelheden te verzenden en te ontvangen, waardoor ruimtevaartuigen grotere hoeveelheden informatie in één keer naar de aarde kunnen sturen. Dit versnelt het gegevensoverdrachtproces en maakt sneller onderzoek en ontdekkingen mogelijk.

Vraag: Wat zijn de potentiële voordelen van lasercommunicatie voor onderzoekers?

A: Lasercommunicatie kan hogere datasnelheden opleveren, waardoor onderzoekers in het ISS meer data in één keer naar de aarde kunnen sturen. Deze verhoogde efficiëntie kan verschillende wetenschappelijke onderzoeken naar het ruimtestation ten goede komen.

Vraag: Wat is het langetermijndoel van NASA's lasercommunicatiedemonstraties?

A: NASA streeft ernaar lasercommunicatie te integreren als een standaardmogelijkheid binnen zijn ruimtecommunicatienetwerken, waaronder het Near Space Network en Deep Space Network.

Vraag: Wie financiert en beheert het ILLUMA-T-project?

A: De ILLUMA-T-lading wordt gefinancierd door NASA's Space Communications and Navigation (SCaN)-programma en beheerd door NASA's Goddard Space Flight Center in samenwerking met het International Space Station-programmabureau in NASA's Johnson Space Center en het Massachusetts Institute of Technology (MIT) Lincoln-laboratorium.