NASA overweegt bezuinigingen op Hubble- en Chandra-telescopen om het begrotingstekort op te vangen

NASA overweegt naar verluidt reducties van de Hubble Space Telescope en Chandra X-Ray Observatory, twee prominente ruimtetelescopen die door de jaren heen aanzienlijk hebben bijgedragen aan ons begrip van het universum. Mark Clampin, directeur van de astrofysica-afdeling van NASA, verklaarde tijdens een recente presentatie dat de bezuinigingen nodig kunnen zijn om financiering vrij te maken voor nieuwe programma's bij NASA.

Het voorgestelde budget voor het volgende fiscale jaar blijft achter bij het verzoek van de astrofysica-divisie van 1.56 miljard dollar. Clampin gaf geen specifieke details over de omvang van de bezuinigingen of hun impact op lopende programma’s. Hij zei echter dat de verlaging van het budget gevolgen zou hebben voor missies in uitgebreide operaties, namelijk Chandra en Hubble.

Ondanks de mogelijke bezuinigingen zijn beide telescopen momenteel operationeel. Bovendien zijn er plannen om de baan van Hubble te verhogen om de levensduur ervan te verlengen. Verschillende consortia, waaronder één waarbij SpaceX betrokken is, hebben voorstellen ingediend om het observatorium in een lage baan om de aarde te versterken. De baan van Hubble is geleidelijk afgenomen als gevolg van atmosferische weerstand, maar er worden pogingen ondernomen om dit effect tegen te gaan.

NASA heeft het belang onderstreept van Hubble als belangrijke partner van de James Webb Space Telescope, die in 2021 werd gelanceerd. Terwijl Webb gespecialiseerd is in diep-infraroodobservaties, biedt Hubble high-definition infrarood- en visuele observaties. De ontwikkeling van Webb heeft de afgelopen jaren een aanzienlijke impact gehad op het budget voor astrofysica vanwege de hoge status en stijgende kosten.

Chandra, gelanceerd in 1999, heeft daarentegen geen onderhoudsbezoeken ontvangen zoals Hubble. Clampin erkende dat Chandra operationele uitdagingen heeft, vooral als het gaat om isolatie die het vermogen aantast om de noodzakelijke temperaturen voor röntgenwaarnemingen te handhaven.

De voorgestelde besparingen als gevolg van de mogelijke bezuinigingen op Hubble en Chandra zouden worden aangewend voor komende missies zoals de Nancy Grace Roman Space Telescope, gepland voor lancering in 2027. Roman zal zich concentreren op het bestuderen van energetische gebeurtenissen in het verre universum, waarbij hij zijn grote onderzoeksinstrumenten zal gebruiken om vastleggen van snelle hemelverschijnselen.

Deze potentiële reducties zullen de komende jaren waarschijnlijk verder worden geëvalueerd, en er worden rond mei 2024 evaluaties verwacht om te bepalen of de missies van Hubble en Chandra moeten worden verlengd. De definitieve begrotingstoewijzingen van NASA en de European Space Agency (ESA) voor Hubble blijven onduidelijk in het licht van de beoogde bezuinigingen van NASA.

Bronnen:

– RuimteNieuws