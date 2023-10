Honey Astrobee keert terug naar het internationale ruimtestation met verbeterde navigatiemogelijkheden

NASA's Astrobee-robot, Honey, is met succes teruggekeerd naar het Internationale Ruimtestation (ISS) na onderhoud te hebben ondergaan in het Ames Research Center van NASA. De gele robot, een van de drie vrij vliegende robots, demonstreerde zijn verbeterde onafhankelijke navigatiemogelijkheden binnen het ISS, waardoor STEM-bereik en onderzoeksmogelijkheden werden gepromoot.

Honey Astrobee bracht bijna een jaar door in het Ames Research Center van NASA in Silicon Valley in Californië voordat hij terugkeerde naar het ISS. Bij aankomst onderzocht NASA-astronaut Woody Hoburg de uitgepakte robot en zorgde ervoor dat deze klaar was om zijn taken te hervatten. Na de eerste controles demonstreerde Honey zijn vermogen om zich los te maken van zijn dockingstation, door de Japanse Experiment Module (JEM) van het ruimtestation te navigeren en met succes opnieuw aan te leggen zonder toezicht van de bemanning.

De Astrobee Facility, die de drie kubusvormige robots, software en een dockingstation omvat, dient als onderzoeksplatform en STEM-outreach-instrument op het ISS. Deze robots, aangedreven door elektrische ventilatoren in de microzwaartekracht van de ruimte, helpen astronauten bij routinematige ruimtevaartuigtaken, waardoor ze zich kunnen concentreren op gespecialiseerde menselijke taken. Het Astrobee-project biedt nuttige mogelijkheden en begeleiding aan gebruikers uit de academische wereld, de particuliere sector, NASA en andere overheidsinstanties voor goedgekeurd onderzoek en STEM-doelstellingen.

Astrobee is een innovatief robotsysteem ontwikkeld door NASA om de efficiëntie van het ISS te verbeteren. Astrobee bestaat uit drie kubusvormige robots en helpt astronauten met routinetaken en beweegt naadloos in de microzwaartekrachtomgeving met behulp van elektrische ventilatoren voor voortstuwing. Naast de praktische toepassingen promoot Astrobee wetenschappelijke verkennings- en onderwijsinitiatieven door middel van onderzoek en STEM-outreach-inspanningen.

De financiering voor Astrobee werd verstrekt door NASA's Game Changing Development Program en voortdurende steun wordt verleend door NASA's International Space Station Utilization Office.

Bronnen:

– NASA (Nationale Luchtvaart- en Ruimtevaartadministratie)