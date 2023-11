Onderzoek naar de mogelijkheden: NASA's succesvolle vluchttest van het LOFTID-ruimtevaartuig

Een baanbrekende vliegtest uitgevoerd door NASA heeft nieuwe mogelijkheden voor ruimteverkenning ontsloten. De Low-Earth Orbit Flight Test van een opblaasbare vertrager (LOFTID) demonstreerde de haalbaarheid van een opblaasbaar hitteschild dat bekend staat als de Hypersonic Opblaasbare Aerodynamische Decelerator (HIAD) aeroshell. Deze innovatieve technologie zou de weg kunnen vrijmaken voor grotere ruimtevaartuigen om veilig door de atmosfeer van verschillende hemellichamen te navigeren, waaronder Mars, Venus en zelfs de maan van Saturnus, Titan.

De succesvolle lancering van LOFTID vond plaats op 10 november 2022, met behulp van een United Launch Alliance (ULA) Atlas V-raket. Bij terugkeer in de atmosfeer van de aarde bereikte het ruimtevaartuig snelheden van meer dan 18,000 km per uur en ervoer temperaturen van bijna 2,700 ° F voordat het zachtjes in de Stille Oceaan neerstortte.

Trudy Kortes, directeur van het Technology Demonstrations Missions (TDM)-programma op het NASA-hoofdkwartier, benadrukte het belang van deze prestatie: “Aeroshells met een grote diameter stellen ons in staat kritische ondersteunende hardware en mogelijk zelfs bemanning naar de oppervlakte van planeten met een atmosfeer te brengen. Deze mogelijkheid is cruciaal voor de ambitie van het land om de verkenning door mensen en robots in ons zonnestelsel uit te breiden.”

NASA investeert al meer dan tien jaar in de ontwikkeling van HIAD-technologieën en voert vóór de LOFTID-missie twee kleinere suborbitale vluchttests uit. Het bureau onderzoekt nu toekomstige toepassingen van HIAD, waaronder samenwerkingen met commerciële bedrijven om terugkeertechnologieën te ontwikkelen voor kleine satellieten, aerocapture en cislunaire ladingen.

De LOFTID-projectmanager, Joe Del Corso, uitte zijn tevredenheid over het resultaat van de missie en zei: “Dit was een belangrijke gebeurtenis voor ons, en het korte antwoord is: het was zeer succesvol. Onze beoordeling van LOFTID werd afgesloten met de belofte van wat deze technologie kan doen om de verkenning van de diepe ruimte mogelijk te maken.”

Als resultaat van de succesvolle LOFTID-demonstratie kondigde NASA zijn samenwerking aan met ULA, in het kader van het Tipping Point-programma, om een ​​grotere HIAD-aeroshell van 12 meter te ontwikkelen. Deze nieuwe aeroshell zal worden gebruikt om de Vulcan-motoren van ULA uit een lage baan om de aarde te halen voor hergebruik.

De LOFTID-missie demonstreerde de veerkracht en het potentieel van HIAD-technologie bij het mogelijk maken van veilige en efficiënte ruimteverkenning. Met deze prestatie is NASA een stap dichter bij het ontrafelen van de mysteries van het universum en het uitbreiden van onze aanwezigheid buiten de grenzen van de aarde.

FAQ

Wat is LOFTID?

LOFTID staat voor Low-Earth Orbit Flight Test of an Opblaasbare Decelerator. Het is een ruimtevaartuig dat door NASA is ontwikkeld om de levensvatbaarheid van een opblaasbaar hitteschild, bekend als de Hypersonic Opblaasbare Aerodynamische Decelerator (HIAD) aeroshell, te testen.

Waarom is HIAD-technologie belangrijk?

HIAD-technologie is cruciaal voor het veilig afdalen van grotere ruimtevaartuigen door de atmosfeer van hemellichamen zoals Mars, Venus en de maan van Saturnus, Titan. Het maakt de levering van cruciale ondersteunende hardware en mogelijk zelfs bemanning aan de oppervlakken van planeten met een atmosfeer mogelijk.

Wat zijn de toekomstige toepassingen van HIAD-technologie?

NASA onderzoekt toekomstige toepassingen van HIAD-technologie, waaronder partnerschappen met commerciële bedrijven om terugkeertechnologieën te ontwikkelen voor kleine satellieten, aerocapture en cislunaire ladingen.

Wat was het resultaat van de LOFTID-missie?

De LOFTID-missie was zeer succesvol en demonstreerde de belofte van HIAD-technologie bij het mogelijk maken van diepe ruimteverkenning. Nadat het ruimtevaartuig opnieuw in de atmosfeer van de aarde was binnengekomen, ondervond het extreme omstandigheden, maar bleef het onbeschadigd, wat de veerkracht van de HIAD-aeroshell aantoont.