Een revolutionaire sprong: het baanbrekende lasercommunicatiesysteem van NASA

NASA verlegt de grenzen van ruimtecommunicatie met hun baanbrekende lasercommunicatiesysteem. Deze revolutionaire technologie maakt gebruik van de kracht van onzichtbaar infrarood licht om gegevens met ongelooflijk hoge snelheden te verzenden en te ontvangen, waardoor ruimtevaartuigen in één enkele transmissie grote hoeveelheden informatie naar de aarde kunnen sturen.

De nieuwste toevoeging aan dit geavanceerde systeem is de Integrated Laser Communications Relay Demonstration Low Earth Orbit User Modem and Amplifier Terminal (ILLUMA-T). ILLUMA-T, gepland voor lancering in november naar het Internationale Ruimtestation, zal de immense voordelen van lasercommunicatie voor missies in een lage baan om de aarde demonstreren.

In samenwerking met de Laser Communications Relay Demonstration (LCRD), die in december 2021 werd gelanceerd, zal ILLUMA-T NASA's eerste bidirectionele end-to-end lasercommunicatierelais voltooien. LCRD, dat momenteel in een geosynchrone baan om de aarde is gestationeerd, demonstreert nu al de voordelen van lasercommunicatie door via een reeks experimenten gegevens uit te zenden tussen twee grondstations op aarde.

De optische module ILLUMA-T bestaat uit een telescoop en een tweeassige cardanische ophanging, waardoor deze de LCRD in een geosynchrone baan kan volgen en ernaar kan wijzen. De optische module, die ongeveer zo groot is als een magnetron, is een essentieel onderdeel van ILLUMA-T, dat op zichzelf vergelijkbaar is met een standaardkoelkast.

Eenmaal geïnstalleerd aan de buitenkant van het internationale ruimtestation zal ILLUMA-T gegevens doorgeven aan LCRD met een opmerkelijke snelheid van 1.2 gigabit per seconde. Van daaruit verzendt LCRD de gegevens naar optische grondstations in Californië of Hawaï. Ten slotte zullen de gegevens worden verzonden naar het LCRD Mission Operations Center in Las Cruces, New Mexico, en vervolgens naar de ILLUMA-T-grondoperatieteams in het Goddard Space Flight Center van NASA in Maryland.

Door het end-to-end relaisproces te voltooien, kunnen ingenieurs van Goddard Space Flight Center de nauwkeurigheid en kwaliteit van de verzonden gegevens onderzoeken. Succesvolle communicatie- en payloadoperaties met LCRD en het ruimtestation zijn cruciale verantwoordelijkheden voor NASA Goddard.

De mogelijkheden voor lasercommunicatie zijn enorm. Voor astronauten die wetenschappelijk onderzoek naar het ruimtestation uitvoeren, kan lasercommunicatie verbeterde datasnelheden bieden en de mogelijkheid om grotere hoeveelheden gegevens terug naar de aarde te sturen. Met een verbazingwekkende overdrachtssnelheid van 1.2 Gbps kan ILLUMA-T het equivalent van een gemiddelde film in minder dan een minuut verzenden.

Het lasercommunicatiesysteem van NASA vertegenwoordigt een aanzienlijke sprong voorwaarts in de mogelijkheden voor ruimtecommunicatie. Door middel van deze baanbrekende demonstraties wil NASA lasercommunicatie integreren in hun bestaande ruimtecommunicatienetwerken, waardoor een revolutie in de verkenning van de nabije aarde en de diepe ruimte ontstaat.

-

FAQ

1. Wat is lasercommunicatie?

Lasercommunicatie is een technologie die gebruik maakt van onzichtbaar infrarood licht om gegevens met hoge snelheid te verzenden en te ontvangen. Het stelt ruimtevaartuigen in staat grotere hoeveelheden informatie in één enkele transmissie naar de aarde terug te sturen.

2. Wat is ILLUMA-T?

ILLUMA-T staat voor Integrated Laser Communications Relay Demonstration Low Earth Orbit User Modem and Amplifier Terminal. Het is een lading die is ontworpen om de voordelen van lasercommunicatie voor missies in een lage baan om de aarde te demonstreren.

3. Wat is LCRD?

LCRD staat voor Laser Communications Relay Demonstration. Het is een missie gelanceerd door NASA om de voordelen van lasercommunicatie vanuit een geosynchrone baan te demonstreren. Het verzendt gegevens tussen twee grondstations op aarde en werkt momenteel samen met ILLUMA-T om NASA's eerste bidirectionele end-to-end lasercommunicatierelais te voltooien.

4. Hoe snel is de gegevensoverdrachtsnelheid van ILLUMA-T?

ILLUMA-T kan gegevens verzenden met een snelheid van 1.2 gigabit per seconde, waardoor het equivalent van een gemiddelde film in minder dan een minuut kan worden verzonden.

5. Wat zijn de voordelen van lasercommunicatie?

Lasercommunicatie maakt hogere datasnelheden, snellere overdracht van informatie en de mogelijkheid om meer gegevens terug naar de aarde te sturen mogelijk. Het heeft het potentieel om een ​​revolutie in de ruimtecommunicatie teweeg te brengen en het wetenschappelijk onderzoek naar het Internationale Ruimtestation te verbeteren.