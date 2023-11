Deep Space Optical Communications bereikt mijlpaal in laserdatatransmissie

Als belangrijke doorbraak heeft het Deep Space Optical Communications (DSOC)-systeem, ontwikkeld door NASA, met succes gegevens verzonden over een monumentale afstand van 10 miljoen kilometer met behulp van lasertechnologie. Deze prestatie markeert de verste demonstratie ooit van optische communicatie, waarbij de afstand tussen de maan en de aarde veertig keer wordt overschreden.

Het DSOC-experiment, dat plaatsvond op 14 november, maakte gebruik van een nabij-infraroodlaser om gegevens te coderen en te verzenden naar de Hale-telescoop van Caltech's Palomar Observatory in San Diego County, Californië. Dit geavanceerde lasercommunicatiesysteem is geïnstalleerd aan boord van het onlangs gelanceerde Psyche-ruimtevaartuig en heeft tot doel testgegevens met hoge bandbreedte terug te sturen naar de aarde tijdens de twee jaar durende technologiedemonstratiefase.

Zowel DSOC als Psyche worden beheerd door NASA's Jet Propulsion Laboratory in Zuid-Californië en maken de weg vrij voor vooruitgang op het gebied van ruimtecommunicatie. Het DSOC-instrument, dat in staat is om nabij-infraroodsignalen te verzenden en te ontvangen, wordt gekoppeld aan een krachtig uplink-laserbaken dat wordt uitgezonden door het Optical Communications Telescope Laboratory in JPL's Table Mountain Facility nabij Wrightwood, Californië.

Deze belangrijke mijlpaal, door NASA ‘eerste licht’ genoemd, markeert de succesvolle coördinatie van de vluchtlasertransceiver aan boord van Psyche met de grondmiddelen. De zendontvanger paste, samen met geautomatiseerde systemen, de richting van de laserstralen aan, waardoor een efficiënte gegevensoverdracht tussen Palomar en de Tafelbergfaciliteit mogelijk werd.

Trudy Kortes, directeur Technology Demonstrations op het NASA-hoofdkwartier, benadrukte het belang van het bereiken van deze mijlpaal en stelde dat dit de weg vrijmaakt voor toekomstige ontwikkelingen op het gebied van communicatie met hoge datasnelheden. Deze ontwikkelingen zullen de overdracht van wetenschappelijke informatie, high-definition beelden en zelfs streaming video mogelijk maken om de menselijke verkenning van Mars te ondersteunen.

De succesvolle overdracht van testgegevens via zowel de uplink- als de downlinklasers, ook wel ‘closeing the link’ genoemd, vertegenwoordigt een hoofddoel van het experiment. Terwijl de teams die aan DSOC en Psyche werken de uitdagingen die voor ons liggen erkennen, zijn ze met vastberadenheid en samenwerking aan deze baanbrekende reis begonnen.

FAQ:

Vraag: Wat is DSOC?

A: DSOC staat voor Deep Space Optical Communications, een laserruimtecommunicatiesysteem ontwikkeld door NASA.

Vraag: Wat was de prestatie van DSOC?

A: DSOC heeft met succes gegevens verzonden via een laser over een afstand van 10 miljoen kilometer, waarmee het vorige record voor optische communicatie werd overtroffen.

Vraag: Wat is het doel van DSOC?

A: DSOC heeft tot doel datatransmissie met hoge bandbreedte van deep space-missies te demonstreren, waardoor geavanceerde communicatiemogelijkheden voor toekomstige ruimteverkenning mogelijk worden.

Vraag: Waar is DSOC geïnstalleerd?

A: DSOC is geïnstalleerd aan boord van het Psyche-ruimtevaartuig, dat op missie is naar de belangrijkste asteroïdengordel tussen Mars en Jupiter.

Vraag: Wat zijn de toekomstige doelstellingen van DSOC?

A: De toekomstige doelstellingen van DSOC omvatten het ontwikkelen van communicatie met een hogere datasnelheid voor het verzenden van wetenschappelijke informatie, high-definition beelden en streaming video ter ondersteuning van menselijke missies naar Mars.