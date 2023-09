NASA's Curiosity Rover bereikt Gediz Vallis Ridge en onthult aanwijzingen over het waterige verleden van Mars

Op een opmerkelijke prestatie heeft NASA's Curiosity Mars-rover met succes de Gediz Vallis Ridge bereikt, een gebied op de Rode Planeet waarvan wordt aangenomen dat het de overblijfselen bevat van krachtige oude puinstromen. Deze prestatie biedt waardevolle inzichten in de watergeschiedenis van Mars.

Ongeveer drie miljard jaar geleden, tijdens een van de natte fasen van Mars, transporteerden puinstromen modder en rotsblokken van een berg af, waardoor een waaiervormige afzetting ontstond. In de loop van de tijd erodeerden de winden van Mars deze afzetting tot de bergkam die we vandaag de dag zien. Deze bergkam bevat belangrijke aanwijzingen over de aanwezigheid van water op Mars in het verleden.

De reis naar Gediz Vallis Ridge verliep niet zonder uitdagingen. De rover kreeg te maken met rotsen en steile terreinen, maar na drie pogingen bereikte hij uiteindelijk de bergkam op 14 augustus. Vanaf dit uitkijkpunt kan Curiosity het gebied bestuderen met behulp van zijn robotarm.

Curiosity beklimt Mount Sharp sinds 2014 en ontdekt onderweg bewijs van oude meren en beken. Elke laag van de berg vertegenwoordigt een andere periode in de geschiedenis van Mars. Gediz Vallis Ridge, een van de laatste formaties op de berg, biedt een momentopname van een van de jongste tijdperken van Mars.

Tijdens zijn elfdaagse expeditie op de bergkam fotografeerde en analyseerde Curiosity donkere rotsen die afkomstig waren uit andere delen van Mount Sharp. Deze rotsen, sommige zo groot als auto's, werden vervoerd door puinstromen, wat een unieke gelegenheid bood om het materiaal van de bovenste berg te bestuderen.

Bovendien stelde de aanwezigheid van Curiosity op de bergkam wetenschappers in staat een geologische formatie te observeren die een puinstroomventilator wordt genoemd. Hoewel de mechanismen van hun vorming onderwerp van studie blijven, hopen onderzoekers dat het begrijpen van deze gebeurtenissen op Mars ook licht zal werpen op soortgelijke verschijnselen op aarde.

De rover maakte 136 beelden op de Gediz Vallis Ridge, die werden samengevoegd tot een panoramisch beeld van het gebied. Wetenschappers analyseren nu de gegevens en beelden om meer te weten te komen over het waterige verleden van Mars.

De volgende missie van Curiosity is het vinden van een route naar het kanaal bovenop de bergkam, waar verder onderzoek naar de mysteries van het water op Mount Sharp zal plaatsvinden.

