Eerste monster van een Amerikaanse asteroïde dat wordt onthuld in het Johnson Space Center van NASA

NASA's Johnson Space Center zal op 11 oktober het eerste asteroïdemonster van de Verenigde Staten onthullen, als onderdeel van de OSIRIS-REx-missie. Dit monster, dat zal worden verzameld van de nabij de aarde gelegen asteroïde Bennu, zal naar verwachting waardevolle inzichten opleveren in de vorming van het zonnestelsel en de oorsprong van het leven op aarde.

Het OSIRIS-REx-ruimtevaartuig werd in 2016 gelanceerd met als doel Bennu te bestuderen en een monster van het oppervlaktemateriaal te verzamelen. In oktober 2020 verzamelde het ruimtevaartuig met succes ongeveer 250 gram materiaal om terug naar de aarde te brengen. De laatste fase van de missie eindigt op 24 september 2023, wanneer een capsule met de Bennu-monsters wordt vrijgegeven en in de woestijn van Utah zal landen.

Tijdens het onthullingsevenement zal het OSIRIS-REx-wetenschapsteam van NASA een eerste analyse van het monster delen. Zodra het monster veilig de aarde bereikt en landt, zullen NASA-experts de rotsen en het stof van de asteroïde in de capsule verzamelen. Deze monsters zullen vervolgens worden onderzocht in de ongerepte curatiefaciliteit van NASA Johnson voor verdere analyse.

Het OSIRIS-REx Sample Curation Laboratory is door NASA opgericht om de distributie van de monsters onder wetenschappers over de hele wereld te beheren. Het onderzoek op deze monsters heeft tot doel ons begrip van de vorming van onze planeet en het zonnestelsel te vergroten, en de oorsprong te onderzoeken van organische verbindingen die hadden kunnen bijdragen aan de ontwikkeling van het leven op aarde. Bovendien zal een deel van de steekproef worden gereserveerd voor toekomstig onderzoek, aangezien de technologieën in de loop van de tijd blijven verbeteren.

Het Johnson Space Center herbergt 's werelds grootste verzameling astromaterialen, waaronder monsters van asteroïden, kometen, Mars, de maan, de zon en zelfs stof van andere sterren. Deze collectie wordt door wetenschappers gebruikt om onderzoek te doen naar planetaire materialen en de ruimteomgeving, waardoor onze kennis van het zonnestelsel en daarbuiten verder wordt vergroot.

