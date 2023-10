De lancering van NASA's Psyche-ruimtevaartuig kan worden uitgesteld vanwege slecht weer

NASA bereidt zich voor op de lancering van zijn Psyche-ruimtevaartuig, dat een metaalrijke asteroïde gaat verkennen. Ongunstige weersomstandigheden in het Kennedy Space Center in Florida kunnen de lancering echter mogelijk vertragen. De lancering staat momenteel gepland op donderdag 12 oktober om 10:16 uur ET, met behulp van de Falcon Heavy-raket van SpaceX. Maar NASA kondigde aan dat er slechts 20% kans is op aanvaardbare weersomstandigheden, met zorgen over wolkenformaties en elektrische veldactiviteit.

Gelukkig heeft het missieteam tot 25 oktober de tijd om het ruimtevaartuig op pad te sturen als het weer de lancering van donderdag verstoort. De Psyche-missie is opmerkelijk omdat het de eerste keer zal zijn dat een asteroïde met een metaalrijk oppervlak wordt verkend. Wetenschappers geloven dat de asteroïde grote hoeveelheden metaal bevat, in tegenstelling tot steen of ijs.

Het ruimtevaartuig zal een indrukwekkende afstand van 2.2 miljard kilometer afleggen om de asteroïde te bereiken, en zal bijna zes jaar nodig hebben om zijn reis tussen Mars en Jupiter te voltooien. Zodra het Psyche-ruimtevaartuig arriveert, begint het met het analyseren van de 170 kilometer brede asteroïde met behulp van verschillende wetenschappelijke instrumenten. Het doel is om een ​​dieper inzicht te krijgen in de vroege stadia van het zonnestelsel en de vorming van rotsachtige planeten zoals de aarde en Mars.

Deze missie markeert de achtste vlucht van de Falcon Heavy-raket van SpaceX sinds de eerste lancering in 2018. De Falcon Heavy wordt beschouwd als een van de krachtigste raketten die momenteel in gebruik zijn. Naast de Psyche-missie bereidt NASA zich ook voor op de onthulling van het allereerste gesteentemonster dat van een asteroïde is verzameld en naar de aarde is teruggebracht. Het langverwachte evenement wordt live gestreamd.

