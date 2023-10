NASA's OSIRIS-REx-missie levert veelbelovende monsters van asteroïde Bennu op aarde

NASA's OSIRIS-REx-missie heeft met succes monsters van de asteroïde Bennu naar de aarde gebracht, waardoor wetenschappers een schat aan gegevens hebben om te bestuderen. Uit de eerste analyse van het monster is gebleken dat Bennu rijk is aan water en koolstofhoudende verbindingen, waardoor het een waardevolle hulpbron is voor het onderzoeken van de oorsprong van het leven op onze planeet. Het monster is het grootste koolstofrijke asteroïdemonster dat ooit is verzameld en zal bijdragen aan ons begrip van de vorming en evolutie van ons zonnestelsel.

Het OSIRIS-REx-ruimtevaartuig werd in 2016 gelanceerd en bereikte Bennu in 2018 na 22 maanden onderzoek naar de asteroïde vanuit een baan om de aarde. In oktober 2020 maakte het ruimtevaartuig een dramatische bemonsteringsrun, waarbij een grote hoeveelheid materiaal van het poreuze oppervlak van Bennu werd verzameld. Hoewel er tijdens het verzamelproces wat vuil en steentjes in de ruimte ontsnapten, werd het grootste deel van het monster met succes in de container van het ruimtevaartuig bewaard.

De retourcapsule met het monster landde in september 2021 in Utah en werd voor verwerking en curatie naar het Johnson Space Center van NASA in Houston vervoerd. De exacte hoeveelheid verzameld materiaal is nog onbekend, maar schattingen suggereren dat het ongeveer 8.8 gram bedraagt, wat meer is dan de missievereiste van 250 ounces (2.1 gram). De komende maanden en jaren zullen delen van de steekproef onder onderzoekers over de hele wereld worden verspreid voor gedetailleerd onderzoek.

Wetenschappers hopen dat de analyse van het Bennu-monster inzicht zal verschaffen in de identiteit van koolstofverbindingen en hun rol in de oorsprong van het leven op aarde. Ze verwachten ook dat het bestuderen van de asteroïde belangrijke informatie zal onthullen over de vorming en evolutie van ons zonnestelsel. Het OSIRIS-REx-ruimtevaartuig zal zijn missie voortzetten en naar een andere asteroïde reizen, Apophis genaamd, waar het in 2029 verder onderzoek zal doen.

Bronnen: NASA-beheerder Bill Nelson, Dante Lauretta (hoofdonderzoeker aan de Universiteit van Arizona)