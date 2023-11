Het fascinerende magnetische veld van de kosmische hand

By

NASA's röntgenruimtetelescopen hebben een opmerkelijke ontdekking gedaan, waarbij ze de 'botten' van het magnetische veld van een fascinerende handvormige structuur in de ruimte hebben onthuld. De spookachtige kosmische hand, bekend als MSH 15-52, blijft wetenschappers intrigeren terwijl pluimen van deeltjes van energieke materie en antimaterie uit zijn handpalm komen.

De pulsar PSR B1509-58, gelegen aan de voet van de 'palm' van de nevel, werd voor het eerst waargenomen door NASA's Chandra X-ray Observatory in 2001. De afstand tussen MSH 15-52 en de aarde bedraagt ​​maar liefst 16,000 lichtjaar.

Bij het recente baanbrekende onderzoek, uitgevoerd door Roger Romani en zijn team aan Stanford University, werd gebruik gemaakt van de Imaging X-ray Polarimetry Explorer (IXPE), de nieuwste röntgentelescoop van NASA. Gedurende 17 dagen hield de IXPE MSH 15-52 nauwlettend in de gaten, wat ongekende inzichten opleverde in het magnetische veld ervan.

Door de geladen deeltjes die de röntgenstraling produceren en hun reizen langs het magnetische veld te analyseren, kregen de onderzoekers een dieper inzicht in de structuur van de nevel. Het magnetische veld bepaalt de richting van het elektrische veld van röntgenstraling, wat leidt tot wat wetenschappers röntgenpolarisatie noemen.

Verrassend genoeg overschreed de mate van polarisatie die werd waargenomen in MSH 15-52 het maximale niveau dat werd voorspeld door theoretische studies. Deze intense polarisatieniveaus duiden op een zeer consistent en recht magnetisch veld in bepaalde gebieden van de pulsarwindnevel, wat minimale turbulentie impliceert.

Door gegevens van Chandra en IXPE te combineren, puzzelen astronomen de puzzel van deeltjesinjectie en omgevingsvorming door pulsars. De röntgengegevens worden aangevuld met infraroodgegevens van de Dark Energy Camera, waardoor een holistisch begrip van MSH 15-52 mogelijk wordt.

Josephine Wong, co-auteur van de studie, benadrukte het transformerende potentieel van röntgenstraling bij het onthullen van verborgen informatie. Net als röntgenstraling in de medische diagnostiek bieden röntgenstraling in de ruimte een uniek perspectief op het universum.

Een van de meest intrigerende kenmerken van MSH 15-52 is de intense röntgenstraal die op zijn ‘pols’ wordt gericht. De polarisatie in dit chaotische gebied is laag vanwege de ingewikkeld verweven magnetische velden. Naarmate de jet echter zijn terminal nadert, neemt de polarisatie aanzienlijk toe naarmate de magnetische veldlijnen rechttrekken en uniformer worden.

Het begrijpen van de levensgeschiedenis van hoogenergetische materie en antimateriedeeltjes rondom pulsars levert waardevolle inzichten op in hun rol als deeltjesversnellers. De ontdekkingen gedaan binnen MSH 15-52 werpen licht op de fascinerende mechanismen die aan het werk zijn in deze kosmische verschijnselen.

FAQ

1. Wat is MSH 15-52?

MSH 15-52 is een opmerkelijke handvormige structuur in de ruimte, gekenmerkt door pluimen van deeltjes van energieke materie en antimaterie.

2. Hoe ver is MSH 15-52 van de aarde?

MSH 15-52 bevindt zich op ongeveer 16,000 lichtjaar afstand van de aarde.

3. Hoe heeft NASA MSH 15-52 bestudeerd?

NASA gebruikte de Imaging X-ray Polarimetry Explorer (IXPE), de nieuwste röntgentelescoop, om MSH 15-52 gedurende 17 dagen nauwlettend in de gaten te houden en cruciale gegevens over zijn magnetisch veld te verzamelen.

4. Wat is röntgenpolarisatie?

Röntgenpolarisatie verwijst naar de richting van het elektrische veld van röntgenstralen, die wordt bepaald door het magnetische veld van de röntgenbron.

5. Wat is de betekenis van de intense röntgenstraal in MSH 15-52?

De intense röntgenstraal in MSH 15-52 biedt waardevolle inzichten in de deeltjesinjectie en omgevingsvormingsprocessen van pulsars.