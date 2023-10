NASA waarschuwt voor mogelijke gevolgen van coronale massa-ejectie op aarde

By

NASA heeft gewaarschuwd dat een Coronal Mass Ejection (CME) als gevolg van een recente zonne-gebeurtenis de komende dagen mogelijk gevolgen zou kunnen hebben voor de aarde. Zonnevlek AR3467 was op 16 oktober getuige van een uitbarsting van een magnetisch filament, waarbij een uitbarsting van energie de ruimte in kwam. Hoewel de CME zich niet op een directe ramkoers met de aarde bevindt, kan deze vanwege zijn traject nog steeds een impact hebben.

Zonnevlekken zijn tijdelijke verschijnselen op de fotosfeer van de zon, gekenmerkt door koelere temperaturen en intense magnetische activiteit. Magnetische filamenten, gebieden met geconcentreerde magnetische energie, verbinden deze zonnevlekken. De uitbarsting van een magnetische gloeidraad resulteert in een CME, een enorme uitbarsting van zonnewind en magnetische velden die boven de zonnecorona uitstijgen of in de ruimte worden vrijgegeven.

Het nieuwste model van NASA suggereert dat de CME van de uitbarsting van zonnevlek AR3467 op 19 oktober een snelle klap voor de aarde kan veroorzaken, wat mogelijk kan leiden tot een kleine geomagnetische storm van de G1-klasse. Een storm van klasse G1 wordt als klein beschouwd, maar kan nog steeds verstoringen van de satellietcommunicatie, kleine fluctuaties in elektriciteitsnetwerken en het verschijnen van prachtige aurorae op hogere breedtegraden veroorzaken.

Hoewel deze off-target CME geen reden tot grote bezorgdheid is, benadrukt NASA het belang van het regelmatig monitoren van zonne-activiteiten. Ze houden de zon voortdurend in de gaten met behulp van een netwerk van zonne-observatoria, waarbij ze verschillende verschijnselen onderzoeken, van de buitenste atmosfeer van de zon tot het turbulente oppervlak ervan. Ze duiken ook in het binnenste van de zon met behulp van magnetische en helioseismische instrumenten. Missies zoals het Solar Dynamics Observatory, Solar Terrestrial Relations Observatory, Interface Region Imaging Spectrograph en andere maken deel uit van dit voortdurende zonnetoezicht.

Bron: NASA (geen URL opgegeven)