NASA ontdekt water en koolstof in asteroïdemonster

NASA heeft een belangrijke doorbraak bereikt in haar onderzoek naar een asteroïdemonster dat onlangs op aarde is geland. De ruimtevaartorganisatie heeft twee cruciale componenten geïdentificeerd in de zwarte stukken asteroïde die zijn verzameld op de oude asteroïde Bennu: water en koolstof. Deze ontdekking markeert het grootste koolstofrijke asteroïdemonster dat ooit naar onze planeet is teruggebracht.

Tijdens de onthulling van het monster in het Johnson Space Center in Houston uitte NASA-beheerder Bill Nelson zijn opwinding over de bevindingen. Koolstof, essentieel voor al het leven op aarde, was goed voor bijna 5% van het totale gewicht van het monster. Het bestond in zowel organische als minerale vormen. Bovendien bleek water opgesloten te zitten in de kristalstructuur van kleimineralen.

Wetenschappers geloven dat de aanwezigheid van watervoerende asteroïden die miljarden jaren geleden met de aarde in botsing kwamen, verantwoordelijk zijn voor het bestaan ​​van oceanen, meren en rivieren op onze planeet. Koolstof speelt daarentegen een cruciale rol bij de vorming van eiwitten, enzymen en genetische componenten zoals DNA en RNA.

De ontdekking werd gedaan door middel van een voorlopige analyse met behulp van scanning-elektronenmicroscopie, röntgencomputertomografie en andere technieken. Deze succesvolle verzameling van het asteroïdemonster is een belangrijke mijlpaal voor NASA, aangezien het de eerste Amerikaanse missie is om een ​​monster van een asteroïde te verzamelen.

De Bennu-asteroïde, genoemd naar een oude Egyptische godheid, wordt beschouwd als een ‘primordiaal artefact bewaard in het vacuüm van de ruimte’. Zijn baan kruist die van de aarde, waardoor het een handig doelwit is voor studie. Het monster, dat ongeveer 250 gram weegt, overtreft ruimschoots de hoeveelheid die tijdens eerdere Japanse missies naar asteroïden werd teruggegeven.

NASA is van plan om ten minste 70% van het monster in het Johnson Space Center te bewaren voor toekomstig onderzoek, waarmee de traditie wordt voortgezet die tijdens het Apollo-tijdperk met maanstenen is begonnen.

Over het geheel genomen biedt NASA's nieuwste prestatie waardevolle inzichten in de samenstelling van asteroïden en hun potentiële invloed op de ontwikkeling van bewoonbare planeten zoals de aarde.

Bronnen:

– NASA-beheerder Bill Nelson bij het Johnson Space Center in Houston

– NASA's analyse met behulp van scanning-elektronenmicroscopie, röntgencomputertomografie en meer.