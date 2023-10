NASA onthult het grootste bodemmonster van een asteroïde dat ooit naar de aarde is teruggekeerd

NASA heeft het grootste bodemmonster dat ooit door een asteroïde naar de aarde is gebracht, aan het publiek onthuld. Het monster werd verzameld door het OSIRIS-REx-ruimtevaartuig tijdens een missie naar de nabij de aarde gelegen asteroïde Bennu. Dit is pas de derde keer dat een monster van een asteroïde naar de aarde is teruggestuurd voor analyse, en het is veruit de grootste.

Bennu is, net als andere asteroïden, een overblijfsel uit het vroege zonnestelsel. De chemie en mineralogie zijn sinds de vorming ervan, ongeveer 4.5 miljard jaar geleden, relatief onveranderd gebleven. Daarom kan het bestuderen van dit monster waardevolle inzichten opleveren in de oorsprong en ontwikkeling van rotsachtige planeten, inclusief de aarde, en mogelijk de evolutie van het leven.

De retourcapsule met het Bennu-monster werd onderzocht in een gecontroleerde omgeving op de Utah Test and Training Range voordat deze naar het Johnson Space Center in Houston werd vervoerd. Daar werd de binnenste bus van de capsule geopend, waardoor de monsters konden worden gedistribueerd naar wetenschappers in laboratoria over de hele wereld.

Het aanvankelijk geschatte gewicht van het monster lag tussen 100 en 250 gram (3.5 tot 8.8 ounces), maar NASA zal naar verwachting een nauwkeurigere meting aankondigen. Het bureau zal ook bevestigen of het doel van het verzamelen van een ongerept monster, vrij van landverontreiniging, is bereikt. Bovendien zullen fysieke kenmerken zoals dichtheid, kleur en compositie onthuld worden.

Eerdere asteroïdemonsters die naar de aarde zijn teruggestuurd, hebben al belangrijke bevindingen opgeleverd. Monsters van de asteroïde Ryugu, verzameld door de Japanse Hayabusa2-missie in 2020, bevatten bijvoorbeeld organische verbindingen die de hypothese ondersteunen dat hemellichamen de aarde bezaaiden met de bouwstenen van het leven.

De OSIRIS-REx-missie begon in 2016 en arriveerde in 2018 in Bennu. Na bijna twee jaar in een baan om de asteroïde te hebben gedraaid, verzamelde het ruimtevaartuig in oktober 2020 met succes het monster van het oppervlak. NASA's toekomstplannen omvatten een missie naar een andere asteroïde genaamd Psyche, die Er wordt aangenomen dat het de kern is van een protoplaneet en het grootste metalen object in het zonnestelsel.

