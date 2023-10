NASA onthult eerste beelden van het grootste asteroïdemonster dat in de ruimte is verzameld

NASA heeft de eerste beelden onthuld van het grootste asteroïdemonster dat ooit in de ruimte is verzameld. Het monster werd verkregen tijdens de OSIRIS-REx-missie, waarbij in 2020 steen en stof werd verzameld van de asteroïde Bennu. De capsule met daarin de waardevolle lading is onlangs teruggekeerd naar de aarde en wordt momenteel geanalyseerd in een gespecialiseerde cleanroom in het Johnson Space Center van NASA in Houston. .

De live gestreamde persconferentie toonde de foto's van het asteroïdemonster en leverde voorlopige wetenschappelijke analyses op. Een opmerkelijk aspect van de OSIRIS-REx-missie is de aanzienlijke hoeveelheid verzameld materiaal, met een gewicht van 250 gram (een half pond). Dit is aanzienlijk meer dan de 5.4 gram die de Japanse Hayabusa2-missie heeft opgehaald.

Bennu werd gekozen als doelwit voor monsterverzameling omdat wordt aangenomen dat het rijk is aan organische verbindingen. Wetenschappers speculeren dat asteroïden zoals Bennu mogelijk organische bouwstenen en water naar de aarde hebben gebracht door miljarden jaren geleden door botsingen in de oudheid. Een ander voordeel van het nemen van monsters van Bennu is dat zijn baan de baan van onze planeet kruist, waardoor de rondreis beter beheersbaar wordt vergeleken met het bereiken van asteroïden in de asteroïdengordel, gelegen tussen Mars en Jupiter.

Tijdens het monsterverzamelingsproces ondervond de OSIRIS-REx-sonde een klein probleem toen een stuk steen de afdichtingsflap open hield, waardoor fijn materiaal ontsnapte. Deze onverwachte gebeurtenis wordt door NASA-onderzoekers als positief beschouwd, omdat het wijst op de aanwezigheid van ‘bonusdeeltjes’ in de vorm van zwart stof en vuil dat de monsterverzamelaar bedekt.

Verdere analyse van het Bennu-monster zou inzicht kunnen verschaffen in de begindagen van ons zonnestelsel en mogelijk licht kunnen werpen op de oorsprong van het leven zelf. Bovendien zou het begrijpen van de samenstelling van Bennu nuttig kunnen zijn bij het ontwikkelen van strategieën om het indien nodig van het pad van de aarde af te leiden. Hoewel de kans dat Bennu een impact op de aarde zal hebben tot het midden van de 2100e eeuw relatief laag is, schat NASA een grotere waarschijnlijkheid van ongeveer 1 op 1,750 tussen toen en het jaar 2300.

De OSIRIS-REx-missie markeert een belangrijke mijlpaal in de studie van asteroïden en hun potentiële implicaties voor het leven en de verdediging van de planeet.

Definities:

– OSIRIS-REx: oorsprong, spectrale interpretatie, identificatie van hulpbronnen, beveiliging, Regolith Explorer-missie.

– Bennu: een asteroïde die het doelwit is van monsterverzameling vanwege de vermoedelijke rijke organische verbindingen.

– Hayabusa2: een Japanse missie die in 2010 en 2020 met succes stukjes ruimtekiezelsteen van een asteroïde heeft teruggestuurd.

