NASA's Astrobotic installeert een opvallend embleem op de slechtvalken maanlander

By

NASA heeft onlangs, in samenwerking met Astrobotic Technologies, het iconische NASA-gehaktbal-embleem op de Peregrine-maanlander aangebracht. Deze mijlpaal vond plaats in de Astrotech Space Operations Facility nabij het Kennedy Space Center in Florida en betekende een belangrijke stap op weg naar de eerste commerciële robotvlucht naar het maanoppervlak.

Astrobotic Technologies, verantwoordelijk voor het leveren van NASA- en commerciële ladingen naar de maan, is van plan de Peregrine-lander te lanceren op de Vulcan-raket van de United Launch Alliance (ULA). De lancering zal plaatsvinden vanaf lanceercomplex 41 op het Cape Canaveral Space Force Station in Florida, waarbij de lander naar verwachting begin 2024 op het maanoppervlak zal landen.

Deze belangrijke ontwikkeling was voor NASA aanleiding om een ​​“What's on Board”-mediateleconferentie te organiseren, die op 29 november om 2 uur EST zal worden gehouden. De conferentie heeft tot doel de wetenschappelijke ladingen te bespreken die op deze historische maanmissie zullen worden vervoerd als onderdeel van NASA's Commercial Lunar Payload Services (CLPS) -initiatief onder het Artemis-programma.

Vertegenwoordigers van NASA en Astrobotic, waaronder hoge functionarissen en programmamanagers, zullen aan de briefing deelnemen. Het evenement zal voor het publiek toegankelijk zijn via een audiostream op de officiële website van NASA.

De Peregrine Mission One zal een verscheidenheid aan wetenschappelijke ladingen vervoeren die zullen bijdragen aan maanonderzoek. Deze ladingen zullen zich richten op gebieden zoals de exosfeer van de maan, de thermische eigenschappen van de maanregoliet, de hoeveelheid waterstof in de bodem, magnetische velden en monitoring van de stralingsomgeving. Door gegevens op deze gebieden te verzamelen, wil NASA ons begrip van de maan vergroten en de menselijke verkenning bevorderen ter voorbereiding op toekomstige missies, waaronder die naar Mars.

Deze missie markeert een belangrijke stap in het streven van NASA om een ​​regelmatig ritme van leveringen van lading aan de maan vast te stellen. Als onderdeel van de CLPS-contracten werkt NASA samen met verschillende leveranciers om reguliere experimenten, technologietests en capaciteitsdemonstraties op het maanoppervlak mogelijk te maken. De cumulatieve maximale waarde van deze contracten bedraagt ​​tot en met 2.6 ongeveer $2028 miljard.

Met het Artemis-programma wil NASA niet alleen de maan verkennen, maar ook de weg vrijmaken voor toekomstige menselijke missies, waaronder die naar Mars. Door samen te werken met commerciële partners als Astrobotic Technologies verlegt NASA de grenzen van de ruimteverkenning en opent nieuwe mogelijkheden voor wetenschappelijke ontdekkingen.

FAQ:

Vraag: Wat is het doel van het NASA-gehaktbal-embleem?

A: Het NASA-gehaktbal-embleem dient als een onderscheidend symbool dat de betrokkenheid en bijdrage van NASA aan een bepaalde missie of project vertegenwoordigt.

Vraag: Wanneer is de geplande lancering van de Peregrine-lander?

A: De Peregrine-lander zal naar verwachting niet eerder dan zondag 24 december 2023 worden gelanceerd vanaf lanceercomplex 41 op het Cape Canaveral Space Force Station in Florida.

Vraag: Wat zijn de wetenschappelijke ladingen die de Peregrine Mission One zal vervoeren?

A: De nuttige lading omvat onderzoek naar de exosfeer van de maan, thermische eigenschappen van de maanregoliet, waterstofaantallen in de bodem, magnetische velden en monitoring van de stralingsomgeving.

Vraag: Wat is het Artemis-programma?

A: Het Artemis-programma is het initiatief van NASA om mensen terug te brengen naar het maanoppervlak en een duurzame aanwezigheid op de maan te vestigen, met als uiteindelijk doel menselijke missies naar Mars mogelijk te maken.

Vraag: Hoeveel is de cumulatieve maximale waarde van de CLPS-contracten?

A: De CLPS-contracten hebben een cumulatieve maximale waarde van $2.6 miljard tot en met 2028.

Bronnen:

– NASA: https://www.nasa.gov/nasatv

– Artemis-blog: https://blogs.nasa.gov/artemis/