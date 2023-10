NASA gaat een ruimtelaserdemonstratie houden op het internationale ruimtestation

NASA gaat een baanbrekende technologiedemonstratie van ruimtelasers uitvoeren op het International Space Station (ISS). De demonstratie heeft tot doel de haalbaarheid te testen van het gebruik van lasertechnologie om terabytes aan gegevens van ruimtewetenschap en verkenningsmissies terug naar de aarde te verzenden. Dit wordt NASA's eerste bidirectionele, end-to-end lasercommunicatierelais, waardoor het ruimteagentschap lasercommunicatie kan integreren in zijn bestaande ruimtecommunicatienetwerken.

De technologiedemonstratie omvat het uitrusten van het ISS met een module genaamd ILLUMA-T (Integrated Laser Communications Relay Demonstration Low Earth Orbit User Modem and Amplifier Terminal). De ILLUMA-T-module omvat een telescoop en een tweeassige cardanische ophanging, waarmee hij de Laser Communications Relay Demonstration (LCRD)-satelliet in een geosynchrone baan kan volgen. De optische module, ongeveer zo groot als een magnetron, maakt deel uit van een unit die vergelijkbaar is met een standaardkoelkast.

Bij de demonstratie worden gegevens van het ISS naar de LCRD-satelliet verzonden met een snelheid van 1.2 Gbps. De LCRD-satelliet zal de gegevens vervolgens doorgeven aan optische grondstations in Californië of Hawaï. Van daaruit worden de gegevens verzonden naar het LCRD Mission Operations Center in New Mexico en uiteindelijk doorgestuurd naar het ILLUMA-T-grondoperatieteam van NASA's Goddard Space Flight Center in Maryland.

Ingenieurs bij Goddard zullen de nauwkeurigheid en kwaliteit van de gegevens evalueren die via dit end-to-end relaisproces worden verzonden. Het succes van de demonstratie zou kunnen leiden tot de integratie van ILLUMA-T in het ISS, waardoor de datatransmissiecapaciteit van het in een baan om de aarde draaiende laboratorium aanzienlijk zou toenemen.

De huidige communicatie met het ISS is afhankelijk van het Tracking and Data Relay Satellite (TDRS)-netwerk, dat radiosignalen gebruikt voor gegevensoverdracht. Het gebruik van ruimtelasers zou echter hogere gegevensoverdrachtsnelheden en verbeterde communicatie voor toekomstige ruimtemissies kunnen bieden.

FAQ

1. Wat is het doel van NASA's ruimtelaserdemonstratie op het internationale ruimtestation?

NASA wil het gebruik van lasertechnologie testen voor het terugsturen van grote hoeveelheden gegevens van ruimtewetenschap en verkenningsmissies naar de aarde.

2. Wat is ILLUMA-T?

ILLUMA-T staat voor Integrated Laser Communications Relay Demonstration Low Earth Orbit User Modem and Amplifier Terminal. Het is een module die op het internationale ruimtestation is gemonteerd voor de demonstratie van de ruimtelaser.

3. Hoe werkt het gegevensoverdrachtproces?

De ILLUMA-T-module op het ISS verzendt gegevens naar de Laser Communications Relay Demonstration (LCRD)-satelliet. De LCRD-satelliet zal de gegevens vervolgens doorgeven aan optische grondstations, die deze naar het LCRD Mission Operations Center en uiteindelijk naar het ILLUMA-T-grondoperatieteam zullen sturen.

4. Wat is de betekenis van deze demonstratie?

Als dit lukt, kan de integratie van ILLUMA-T in het ISS de hoeveelheid gegevens die van en naar het ruimtestation kan worden verzonden aanzienlijk vergroten, waardoor de communicatiemogelijkheden voor toekomstige ruimtemissies worden verbeterd.

5. Hoe verhoudt lasercommunicatie zich tot bestaande radiogebaseerde communicatiesystemen?

Lasercommunicatie heeft het potentieel om hogere gegevensoverdrachtsnelheden en verbeterde communicatie te bieden in vergelijking met op radio gebaseerde systemen. Het zou een revolutie teweeg kunnen brengen in de ruimtecommunicatie en een snellere en efficiëntere datatransmissie van ruimtemissies mogelijk maken.

(Bronnen: NASA, Space.com)