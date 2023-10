NASA voert ‘Hot Fire’-test uit voor Artemis Moon-Rocket-motoren

By

NASA heeft onlangs een ‘hot fire’-test voltooid als onderdeel van de laatste certificeringsreeks voor zijn Artemis-maanraketmotoren. Het ruimteagentschap is van plan hergebruikte RS-25 space shuttle-motoren te gebruiken voor zijn Artemis-programma, dat tot doel heeft astronauten terug te brengen naar de maan.

De hotfire-serie, die op 17 oktober begon, is bedoeld om een ​​bijgewerkte RS-25-motorenlijn te certificeren die eind jaren 5 zal worden gebruikt voor de Artemis 2020-missie. Vier RS-25's drijven de kerntrap van elke Space Launch System (SLS) raket aan, een cruciaal onderdeel van het Artemis-programma.

Tijdens de test vuurde de RS-25-motor, met codenaam E0525, met succes af gedurende een geplande duur van 550 seconden (meer dan negen minuten) op het Stennis Space Center van NASA in Mississippi. Deze test verzamelt gegevens over de prestaties van verschillende nieuwe motoronderdelen, zoals het mondstuk, hydraulische actuatoren, flexibele kanalen en turbopompen.

De hotfire-serie bestaat uit een set van 12 tests voor elke RS-25-motor. Een eerdere RS-25-motor werd in juni gecertificeerd na het voltooien van een eigen reeks van twaalf tests. Deze tests zullen helpen bij de certificering van toekomstige SLS-missies, te beginnen met Artemis 12.

Het Artemis-programma heeft verschillende geplande missies, waaronder Artemis 2, waarbij in 2024 vier astronauten rond de maan zullen reizen. Artemis 3 wil eind 2025 of 2026 astronauten nabij de zuidpool van de maan laten landen, op voorwaarde dat het Starship-landingssysteem van SpaceX gereed is. Extra missies, zoals Artemis 4, staan ​​gepland voor de komende jaren.

Naast de motortests voeren NASA-ingenieurs van het Marshall Space Flight Center in Huntsville, Alabama, tests uit op een alternatief boosterontwerp voor toekomstige missies na Artemis 8. De boostermotoren zijn cruciaal voor het leveren van extra stuwkracht tijdens het opstijgen.

De hoofdaannemer voor de SLS-motoren is Aerojet Rocketdyne, een bedrijf onder L3Harris Technologies, terwijl Boeing verantwoordelijk is voor de bouw van de SLS-raketten.

Deze tests en certificeringen markeren belangrijke mijlpalen in de voortdurende inspanningen van NASA om de verkenning van de ruimte te bevorderen en astronauten terug te brengen naar de maan.

