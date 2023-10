CatSat: een revolutie in ruimtegebaseerde detectie en communicatie

By

Dertig jaar geleden leidde een toevallig telefoontje tijdens het maken van chocoladepudding tot een idee dat een revolutie teweeg zou brengen in ruimtewaarneming en -communicatie. Christopher Walker, destijds een jonge ingenieur, ontdekte het potentieel van een kromgetrokken plasticfolie over zijn puddingpot toen deze de reflectie van een gloeilamp boven het hoofd versterkte. Dit concept leidde uiteindelijk tot de ontwikkeling van de Large Balloon Reflector (LBR), een opblaasbaar apparaat dat brede verzamelopeningen creëert met een fractie van het gewicht van traditionele inzetbare antennes.

Dankzij financiering uit NASA's Innovative Advanced Concepts (NIAC)-programma wordt Walkers visie eindelijk werkelijkheid. De LBR verandert een deel van een opgeblazen bol in een paraboolantenne door een deel van het binnenoppervlak te aluminiumiseren. Met een prototype met een diameter van 33 meter, gefinancierd door NIAC en het US Naval Research Laboratory, demonstreerde Walker de mogelijkheden van de LBR, die de openingsgrootte van NASA's James Webb Space Telescope overtreft.

Het LBR-ontwerp lost de uitdagingen op waarmee traditionele reflectorantennes worden geconfronteerd. Hij wordt opgeblazen als een strandbal en biedt een stabiele parabolische schotelvorm zonder de noodzaak van omvangrijke en complexe inzetbare hardware. Bovendien kan het worden opgevouwen tot een compact volume, waardoor het gemakkelijker wordt gelanceerd en ingezet in de ruimte.

Een van de opmerkelijke toepassingen van deze technologie is de hogesnelheidscommunicatie. CatSat, een CubeSat met zes eenheden, ontwikkeld door Freefall Aerospace in samenwerking met NASA, de Universiteit van Arizona en Rincon Research Corporation, zal de mogelijkheden van de opblaasbare antenne in een lage baan om de aarde demonstreren. Na plaatsing zal de antenne high-definition aardfoto's terugsturen naar de aarde. Deze missie, onderdeel van NASA's CubeSat Launch Initiative, toont het potentieel voor toekomstige maan-, planetaire en diepe ruimtemissies met behulp van CubeSats.

FAQ:

Wat is de grote ballonreflector (LBR)?

De LBR is een opblaasbaar apparaat dat een deel van een opgeblazen bol in een paraboolantenne verandert. Het creëert brede verzamelopeningen met een fractie van het gewicht van traditionele inzetbare antennes.

Waarom is de LBR belangrijk?

De LBR lost de uitdagingen op waarmee traditionele reflectorantennes worden geconfronteerd, zoals zwaar gewicht en complexe implementatie. Het biedt een stabiele parabolische schotelvorm zonder de noodzaak van omvangrijke hardware en kan tot een klein volume worden opgevouwen, waardoor het gemakkelijker wordt gelanceerd en ingezet in de ruimte.

Wat is CatSat?

CatSat is een CubeSat met zes eenheden die de mogelijkheden van de opblaasbare antenne in een lage baan om de aarde zal demonstreren. Het zal high-definition aardfoto's terugsturen naar de aarde, waardoor het potentieel voor toekomstige missies met behulp van CubeSats wordt getoond.

Wie heeft CatSat en de LBR ontwikkeld?

CatSat is ontwikkeld door Freefall Aerospace in samenwerking met NASA, de Universiteit van Arizona en Rincon Research Corporation. Het LBR-concept werd ontwikkeld door Christopher Walker, die financiering ontving van NASA's Innovative Advanced Concepts-programma en het US Naval Research Laboratory.

Hoe verhoudt de LBR zich tot traditionele reflectorantennes?

De LBR biedt een lichtgewicht alternatief voor traditionele reflectorantennes. Het opblaasbare ontwerp elimineert de noodzaak van omvangrijke en complexe plaatsingsmechanismen, waardoor het veelzijdiger en gemakkelijker in de ruimte kan worden ingezet.

Bronnen:

NASA: https://www.nasa.gov/feature/goddard/2022/catapulting-a-parabolic-balloons-30-year-risk

Youtube video: https://youtube.com/watch?v=Z4OQG4ABJ_k&feature=oembed