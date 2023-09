NASA simuleert een glimp van onze Melkweg in zwaartekrachtgolven

Astronomen hebben gesimuleerde gegevens gebruikt om een ​​visualisatie te maken van de hemel zoals deze eruit zou zien in zwaartekrachtsgolven, wat een nieuw perspectief op onze Melkweg biedt. Zwaartekrachtgolven zijn kosmische rimpelingen in de ruimte-tijd die worden gegenereerd door objecten in een baan, en in de ruimte gestationeerde observatoria die naar verwachting in het komende decennium zullen worden gelanceerd, zullen ons begrip van deze verschijnselen aanzienlijk vergroten.

Observatoria op de grond hebben sinds 2015 ongeveer honderd gebeurtenissen gedetecteerd, die samensmeltingen vertegenwoordigen van zwarte gaten met een stellaire massa, neutronensterren of beide. Deze signalen zijn kortstondige, hoogfrequente gebeurtenissen die overal in de lucht kunnen voorkomen en afkomstig zijn van bronnen buiten onze Melkweg. Er zijn echter veel binaire systemen in de Melkweg die ook compacte objecten bevatten, zoals witte dwergen, neutronensterren en zwarte gaten in krappe banen.

Om deze ultracompacte dubbelsterren (UCB's) waar te nemen, is een ruimteobservatorium nodig omdat hun zwaartekrachtgolven frequenties hebben die te laag zijn voor detectoren op de grond. De komende Laser Interferometer Space Antenna (LISA), een gezamenlijke missie van NASA en de European Space Agency (ESA), zal naar verwachting tienduizenden UCB's detecteren. Het ontdekken van meer UCB's is een van de belangrijkste doelstellingen van LISA.

Onderzoekers hebben een techniek ontwikkeld om gesimuleerde gegevens van de verwachte distributie- en zwaartekrachtgolfsignalen van UCB's te combineren om een ​​zicht op de hele hemel van onze Melkweg te creëren. Deze afbeelding is vergelijkbaar met een weergave van de hele hemel in zichtbaar, infrarood of röntgenlicht. De visualisatie geeft een glimp van het unieke perspectief dat zwaartekrachtgolven bieden bij het observeren van het universum. De hoop is dat toekomstige versies van deze afbeelding zullen worden gemaakt met behulp van echte LISA-gegevens.

Deze studie, gepubliceerd in The Astronomical Journal, toont het potentieel van zwaartekrachtsgolven als nieuw hulpmiddel voor het bestuderen van de kosmos. Door gegevens van in de ruimte gestationeerde zwaartekrachtgolfobservatoria zoals LISA te integreren, kunnen astronomen waardevolle inzichten verwerven in de aard van binaire systemen en de dynamiek van objecten in onze Melkweg.

Bronnen:

– Het Astronomisch Tijdschrift (2023). DOI: 10.3847/1538-3881/acd3f1

– NASA's Goddard Space Flight Center