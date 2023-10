Een mysterieus beeld uit de ruimte fascineert wetenschappers opnieuw

By

Een verbluffend beeld gemaakt door NASA's Juno-missie heeft de aandacht getrokken van wetenschappers over de hele wereld. Op 7 september 2023 maakte Juno een foto van een gebied in de noordelijke regio van Jupiter dat bekend staat als Jet N7. De afbeelding toont een betoverende weergave van wolken en stormen, wat wetenschappers ertoe aanzet dieper in hun studie van de kenmerken te duiken.

Burgerwetenschapper Vladimir Tarasov was verantwoordelijk voor het maken van het beeld van Juno's instrument, waarbij gebruik werd gemaakt van gegevens die werden ontvangen toen het ruimtevaartuig zich ongeveer 4,800 kilometer boven de wolken van Jupiter bevond. Hoewel deze hemelfoto lijkt op een gezicht met ogen, een neus en een mond, schrijft NASA deze waarneming toe aan een fenomeen dat pareidolie wordt genoemd. Pareidolia is de neiging van mensen om herkenbare patronen, zoals gezichten, waar te nemen in willekeurige visuele stimuli.

Hoewel dit recente beeld voor opschudding heeft gezorgd binnen de wetenschappelijke gemeenschap, is het zeker niet de eerste keer dat NASA een beeld heeft vastgelegd dat lijkt op een gezicht op een planeet. In 1976 fotografeerde NASA's Viking 1-ruimtevaartuig op beroemde wijze het 'gezicht op Mars'. Aanvankelijk leidde het uitsnijden van ogen, een neus en een mond op de planeet tot intriges, maar latere analyse onthulde dat het slechts een illusie was, veroorzaakt door natuurlijke geologische formaties.

Ondanks deze verklaringen blijft de onmiskenbare aantrekkingskracht van deze gezichtachtige formaties zowel wetenschappers als het grote publiek boeien. Beelden als deze herinneren ons aan de complexiteit en schoonheid van ons universum en moedigen verdere verkenning en contemplatie aan.

FAQ

Wat is pareidolie?

Pareidolie is een psychologisch fenomeen waarbij mensen bekende patronen, zoals gezichten, waarnemen in niet-gerelateerde of willekeurige stimuli.

Wat was het ‘gezicht op Mars’?

Het 'Gezicht op Mars' verwijst naar een beeld dat in 1 werd vastgelegd door NASA's Viking 1976-ruimtevaartuig. De foto beeldde schijnbaar een gezicht af met ogen, een neus en een mond op het oppervlak van Mars. Verdere analyse wees echter uit dat het een illusie was die werd gecreëerd door natuurlijke geologische kenmerken.

Geloven wetenschappers dat de recente afbeelding op Jupiter een echt gezicht is?

Nee, wetenschappers schrijven het gezichtachtige uiterlijk in de recente Jupiterafbeelding toe aan pareidolie. Het is een natuurlijke neiging van mensen om bekende vormen en patronen te interpreteren, zelfs als ze niet bestaan.