NASA's Psyche-ruimtevaartuig begint aan missie naar Metal Asteroïde

NASA's ruimtevaartuig Psyche is begonnen aan een zes jaar durende reis om een ​​zeldzame, met metaal bedekte asteroïde te verkennen. Deze missie markeert de eerste verkenning van een metalen wereld, aangezien de meeste asteroïden doorgaans rotsachtig of ijskoud zijn. Wetenschappers geloven dat de asteroïde, genaamd Psyche, mogelijk de overblijfselen zijn van de kern van een vroege planeet en inzicht zou kunnen verschaffen in de ontoegankelijke centra van de aarde en andere rotsachtige planeten.

Het Psyche-ruimtevaartuig werd gelanceerd door SpaceX vanuit het Kennedy Space Center van NASA en zal naar verwachting de asteroïde in 2029 bereiken. Het is de grootste metaalrijke asteroïde die tot nu toe is ontdekt, gelegen in het buitenste gedeelte van de belangrijkste asteroïdengordel tussen Mars en Jupiter. De asteroïde is ongeveer 144 kilometer breed en 173 kilometer lang en er wordt aangenomen dat hij overvloedig aanwezig is in ijzer, nikkel en andere metalen.

Hoofdwetenschapper Lindy Elkins-Tanton van de Arizona State University legt uit dat het weliswaar een droom was om de metalen kern van de aarde te verkennen, maar dat de hoge druk en temperatuur dit onmogelijk maken. De asteroïde Psyche biedt echter de mogelijkheid om een ​​metalen kern in ons zonnestelsel te bestuderen.

Wetenschappers hebben gespeculeerd over de kenmerken van de asteroïde, waarbij ze stekelige metalen kraters, metalen kliffen en met metaal ingelegde geërodeerde lavastromen voor ogen hadden. Er is ook een mogelijkheid dat sporen van goud, zilver, platina of iridium zijn opgelost in het ijzer en nikkel van de asteroïde.

De missie, die namens NASA wordt geleid door de Arizona State University, heeft een budget van 1.2 miljard dollar. Het ruimtevaartuig zal een omweg nemen om de asteroïde te bereiken, waarbij Mars wordt gebruikt voor een zwaartekrachtboost in 2026. Vervolgens zal het proberen in 2029 in een baan rond de asteroïde te komen, waarbij het een baan zal maken van wel 440 kilometer hoog en zo dichtbij als 47 kilometer.

Het Psyche-ruimtevaartuig vertrouwt op elektrische aandrijving op zonne-energie en beschikt over een experimenteel communicatiesysteem dat lasers gebruikt in plaats van radiogolven. Dit systeem heeft tot doel de gegevensstroom van de verre ruimte naar de aarde te vergroten en in de toekomst mogelijk video's van de maan of Mars te verzenden.

Deze missie naar de asteroïde Psyche zou antwoorden kunnen bieden op fundamentele vragen over de vorming van het zonnestelsel en de omstandigheden die een planeet bewoonbaar maken. Bovendien zou het bestuderen van de metalen kern van de asteroïde ook ons ​​begrip van het magnetische veld van de aarde kunnen vergroten, wat cruciaal is voor het behoud van onze atmosfeer en het mogelijk maken van leven.

