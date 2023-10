NASA's Juno-sonde komt dichter bij Jupiters maan Io en maakt verbluffende beelden

NASA's Juno-sonde, die momenteel in een baan om Jupiter draait, is steeds dichter bij de Jupitermaan Io gekomen, waarvan bekend is dat deze de meest vulkanisch actieve wereld in ons zonnestelsel is. Op zijn 55e reis rond Jupiter kwam Juno binnen slechts 7,270 kilometer van het oppervlak van Io en maakte daarmee enkele van de helderste beelden ooit van de maan gemaakt.

De beelden laten donkere vlekken zien die duiden op lavastromen, vulkanen die opstijgen vanaf het oppervlak van de maan en potentiële vulkanische pluimen die de ruimte in waaien. Deze beelden zijn verwerkt door professionele en amateur-beeldverwerkers, van wie sommigen werken voor NASA of aanverwante ruimteonderzoeksprogramma's.

Scott Bolton, de hoofdonderzoeker van de Juno-missie, verklaarde dat het ruimtevaartuig tijdens zijn volgende passages in december en januari 2024 nog dichter bij Io zal komen. Deze nabijheid zal meer gedetailleerde observaties en gegevensverzameling mogelijk maken.

De intense vulkanische activiteit op Io is het resultaat van de voortdurende zwaartekrachtinteracties met Jupiter en zijn naburige manen Europa en Ganymedes. Io ervaart voortdurend uitrekken en samenknijpen, wat leidt tot het ontstaan ​​van de lava die uit de talrijke vulkanen uitbarst.

Hoewel Io zelf niet geschikt is voor leven, zijn wetenschappers vooral geïnteresseerd in het verkennen van de nabijgelegen maan Europa. Er wordt aangenomen dat Europa een zoute zee onder zijn ijskoude omhulsel heeft, waardoor het een potentiële kandidaat is voor het herbergen van hedendaagse omgevingen die geschikt zijn voor leven buiten de aarde.

In 2024 is NASA van plan het Europa Clipper-ruimtevaartuig te lanceren, dat gedetailleerde verkenningen zal uitvoeren van Jupiters maan Europa. De sonde zal onderzoeken of Europa omstandigheden kan herbergen die geschikt zijn voor leven.

Bron: NASA