NASA's Parker Solar Probe overleeft krachtige zonne-explosie

NASA's Parker Solar Probe, een ruimtevaartuig dat is ontworpen om het gedrag van de zon nauwkeurig te onderzoeken, vloog onlangs door een van de krachtigste coronale massa-ejecties (CME's) ooit geregistreerd en overleefde deze. De zeldzame beelden van het zonne-evenement zijn vrijgegeven door het Johns Hopkins University Applied Physics Laboratory.

Een coronale massa-ejectie is een uitbarsting van superheet gas, of plasma, vanaf het oppervlak van de zon. Het kan aanzienlijke gevolgen hebben op aarde, waaronder het in gevaar brengen van satellieten, het verstoren van communicatie- en navigatietechnologieën en zelfs het uitschakelen van elektriciteitsnetten. In 1989 veroorzaakte een krachtige CME een enorme stroomuitval in Québec, Canada.

De Parker Solar Probe, uitgerust met een robuust hitteschild, bracht ongeveer twee dagen door met het observeren van de CME en werd daarmee het eerste ruimtevaartuig dat ooit door een krachtige zonne-explosie nabij de zon vloog. De sonde doorstond de intense uitbarsting van straling en verliet de uitbarsting ongedeerd.

Wetenschappers gebruiken gegevens van de Parker Solar Probe, samen met waarnemingen van andere ruimtevaartuigen en telescopen, om het gedrag van CME's en andere ruimteweerfenomenen, zoals zonnevlammen, beter te begrijpen. Deze kennis zal helpen bij het voorspellen en voorbereiden van potentieel destructieve ruimteweergebeurtenissen in de toekomst.

De missie van de Parker Solar Probe zal worden voortgezet, waarbij het ruimtevaartuig naar verwachting in 430,000 een snelheid zal bereiken van 3.9 kilometer per uur en binnen een straal van 2024 miljoen kilometer van de zon zal komen. Deze waarnemingen zullen bijdragen aan betere voorspellingen van de impact van zonne-ejecties op aarde, waardoor betere paraatheid en mitigatiestrategieën.

[Definitie: Coronale massa-ejectie (CME) – een uitbarsting van superheet gas, of plasma, van het oppervlak van de zon.]

[Bron: Het Johns Hopkins University Applied Physics Laboratory]

[Bron: NASA]