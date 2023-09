Het grootste asteroïdemonster tot nu toe: NASA's Osiris-Rex voltooit zijn missie

NASA's Osiris-Rex-ruimtevaartuig zal het grootste asteroïdemonster tot nu toe afleveren, waarmee een zevenjarige missie wordt afgesloten. Zondag zal het ruimtevaartuig langs de aarde vliegen en minstens een kopje puin achterlaten dat het van de asteroïde Bennu heeft opgepikt. De monstercapsule zal met een parachute de woestijn van Utah in vliegen, terwijl het moederschip wegzoemt om een ​​andere asteroïde te verkennen.

Wetenschappers verwachten ongeveer een half pond (250 gram) kiezelstenen en stof van Bennu te verkrijgen, wat aanzienlijk meer is dan de kleine hoeveelheid die Japan van twee andere asteroïden heeft verzameld. Deze asteroïdemonsters fungeren als bewaarde tijdcapsules en bieden waardevolle inzichten in de vorming van ons zonnestelsel en de oorsprong van het leven op aarde.

Osiris-Rex, gelanceerd in 2016, arriveerde in 2018 in Bennu en bestudeerde de asteroïde twee jaar voordat hij probeerde monsters te verzamelen. Tijdens de monsterverzameling werd het ruimtevaartuig geconfronteerd met een aantal uitdagingen, waaronder een vastzittend deksel waardoor een deel van het verzamelde materiaal in de ruimte terechtkwam. Niettemin werden de resterende monsters met succes in de capsule vastgezet.

Bennu, ontdekt in 1999, wordt verondersteld een overblijfsel te zijn van een grotere asteroïde die in botsing kwam met een andere ruimtesteen. Het is ongeveer een derde van een mijl breed en is bedekt met zwart, ruig terrein vol rotsblokken. Door Bennu van dichtbij te bestuderen hopen wetenschappers waardevolle informatie te verkrijgen die kan helpen bij het ontwikkelen van strategieën om de asteroïde af te buigen als zijn pad in de toekomst een bedreiging voor de aarde vormt.

Osiris-Rex zal de monstercapsule loslaten vanaf een afstand van 63,000 kilometer en vier uur later zal hij landen in de Utah Test and Training Range. De capsule, die bijna 3 cm breed en 1.6 meter hoog is, zal met een snelheid van 27,650 km/uur dalen voordat de parachute hem vertraagt ​​voor een zachte landing. Zodra de capsule is opgehaald, wordt deze voor analyse naar het Johnson Space Center van NASA in Houston vervoerd.

Deze missie markeert NASA's derde monster dat terugkeert uit de verre ruimte, waarbij eerdere missies zonnewinddeeltjes, komeetstof en microscopisch kleine korrels van asteroïden ophaalden. Het bureau is van plan om de inhoud van het Bennu-monster op 11 oktober publiekelijk te onthullen. Dit najaar zal NASA ook nog twee asteroïdemissies lanceren, waardoor ons begrip van deze hemellichamen en hun betekenis in de studie van ons zonnestelsel verder wordt bevorderd.

Bronnen:

- The Associated Press

– Nasa