NASA's Osiris-Rex-ruimtevaartuig is klaar om het grootste monster tot nu toe van een asteroïde af te leveren

In een opwindende afsluiting van een zeven jaar durende zoektocht zal NASA's Osiris-Rex-ruimtevaartuig zondag langs de aarde vliegen en een monstercapsule afleveren met daarin ten minste een kopje puin verzameld van de asteroïde Bennu. Dit zal het grootste monster zijn dat ooit uit een asteroïde is gehaald, waarbij wetenschappers verwachten ongeveer een half pond (250 gram) kiezelstenen en stof te verkrijgen. Dit is aanzienlijk meer dan het bedrag dat Japan heeft meegebracht van twee andere asteroïden.

Aangenomen wordt dat de asteroïde Bennu, ontdekt in 1999, een overblijfsel is van een grotere asteroïde die in botsing kwam met een ander ruimtesteen. Het is ongeveer anderhalve kilometer breed en heeft een zwart, ruig oppervlak vol rotsblokken. Wetenschappers geloven dat Bennu overblijfselen uit het vroege zonnestelsel bevat, wat waardevol inzicht biedt in de oorsprong van de aarde en het leven zelf.

Osiris-Rex begon in 2016 aan zijn missie en arriveerde in 2018 bij Bennu. Na de asteroïde twee jaar lang zorgvuldig te hebben bestudeerd, raakte het ruimtevaartuig kort het oppervlak aan en zoog stof en kiezelstenen op met een vacuüm. Het deksel van de monsterverzamelaar kwam echter vast te zitten, waardoor enkele stenen verloren gingen in de ruimte. De exacte hoeveelheid materiaal in de monstercapsule is pas bekend als deze wordt geopend.

De monstercapsule zal vier uur voordat Osiris-Rex in de woestijn van Utah zal landen, worden vrijgegeven. Na een afdaling met parachutes wordt de capsule naar een schoon laboratorium in het Johnson Space Center van NASA in Houston gebracht om kruisbesmetting te voorkomen. De monsters worden met de grootste zorg behandeld in gespecialiseerde cleanrooms om besmetting te voorkomen. NASA is van plan de inhoud van het monster op 11 oktober publiekelijk te onthullen.

Deze missie maakt deel uit van wat NASA ‘Asteroid Autumn’ noemt, waarbij verschillende asteroïde-gerelateerde mijlpalen plaatsvinden. Deze omvatten de lancering van het Psyche-ruimtevaartuig, dat een metalen asteroïde zal bestuderen, op 5 oktober, en de ontmoeting van het Lucy-ruimtevaartuig met een asteroïde in de belangrijkste asteroïdengordel op 1 november. Deze missies zullen bijdragen aan ons begrip van asteroïden en de vroege zonnestelsel.

Dit is NASA's derde monsterretourmissie vanuit de verre ruimte, waarbij eerdere missies zonnewinddeeltjes en komeetstof ophaalden. Japan heeft in 2010 ook met succes monsters van een asteroïde teruggestuurd. Deze monsters dienen als tijdcapsules uit de begindagen van ons zonnestelsel en bieden waardevolle inzichten in onze kosmische oorsprong.

Bronnen:

– [bron 1]

– [bron 2]