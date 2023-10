Waarschuwing voor zonnestorm: potentieel voor een intense zonnestorm

By

Een recente zonnestorm die plaatsvond op 18 oktober gaf ons een glimp van de verbluffende aurorae die te zien zijn wanneer de aarde wordt getroffen door een coronale massa-ejectie (CME). Er bestaat nu echter een mogelijkheid dat een veel intensere CME rechtstreeks op de aarde afstevent en mogelijk vandaag of morgen een krachtige zonnestorm veroorzaakt.

Deze informatie is afkomstig van NASA's Solar and Heliospheric Observatory en is geanalyseerd door ruimteweerfysicus Dr. Tamitha Skov. Skov deelde deze week een gedetailleerde vijfdaagse voorspelling voor zonnestormen, wat het potentieel voor opeenvolgende stormen aangeeft.

Volgens Dr. Skov is er vandaag een kans van 65 procent op een grote zonnestorm, met een grote kans op een kleine storm die aurorae kan veroorzaken. Morgen is er 50 procent kans op een zware zonnestorm, die de G2-klasse zou kunnen bereiken en mogelijk gevolgen zou kunnen hebben voor kleine satellieten, mobiele netwerken en gevoelige elektronica op aarde.

Het is belangrijk op te merken dat het risico voor de middelste breedtegraden relatief lager is, met een kans van 30 procent op kleine stormen vandaag en een kans van 15 procent morgen. Er moeten echter nog steeds voorzorgsmaatregelen worden genomen om de veiligheid van elektronische apparaten te garanderen.

NASA's Solar and Heliospheric Observatory (SOHO) is een satelliet die de zon en de effecten ervan op het zonnestelsel bestudeert. Uitgerust met twaalf wetenschappelijke instrumenten maakt SOHO beelden van de corona van de zon, meet de magnetische velden en snelheid ervan en observeert de zwakke corona eromheen.

Terwijl we deze zonnestormen blijven volgen, is het van cruciaal belang om op de hoogte te blijven van de laatste voorspellingen en de nodige voorzorgsmaatregelen te nemen als u in een gebied woont dat mogelijk wordt getroffen door intense zonneactiviteit.

Bronnen:

– NASA zonne- en heliosfeerobservatorium (SOHO)

– Dr. Tamitha Skov, natuurkundige in het ruimteweer