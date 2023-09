Uit nieuw onderzoek blijkt dat honden het stressniveau bij kinderen kunnen helpen verminderen

By

Uit een recent onderzoek uitgevoerd door onderzoekers van het Children's Hospital in Philadelphia is gebleken dat het bezitten van een hond aanzienlijke voordelen kan hebben bij het verminderen van de stressniveaus bij kinderen. Uit het onderzoek, waarbij 643 kinderen in de leeftijd van 7 tot 12 jaar betrokken waren, bleek dat kinderen die een hond hadden, minder stress ervoeren dan kinderen die geen hond hadden.

De onderzoekers maten de stressniveaus met behulp van een veelgebruikt instrument, de Perceived Stress Scale (PSS), die beoordeelt in welke mate individuen hun leven als stressvol ervaren. De resultaten toonden aan dat kinderen die een hond hadden significant lagere PSS-scores hadden, wat wijst op lagere niveaus van waargenomen stress, vergeleken met kinderen zonder hond.

Deskundigen zijn van mening dat de aanwezigheid van een hond kinderen een gevoel van troost en gezelschap kan geven, wat kan leiden tot een afname van het stressniveau. Honden staan ​​bekend om hun vermogen om emotionele steun te bieden, en eerdere onderzoeken hebben aangetoond dat interactie met dieren de niveaus van oxytocine kan verhogen, een hormoon dat geassocieerd wordt met gevoelens van ontspanning en welzijn.

Bovendien kan het bezitten van een hond ook fysieke activiteit en sociale interactie bevorderen, wat verder zou kunnen bijdragen aan het verminderen van stress bij kinderen. Het verzorgen van een hond houdt regelmatige wandelingen en speeltijd in, waardoor kinderen de kans krijgen om aan lichaamsbeweging te doen en tijd buitenshuis door te brengen. Bovendien kunnen honden dienen als gespreksstarter en helpen sociale interacties te vergemakkelijken, die belangrijk zijn voor het algehele welzijn.

Hoewel verder onderzoek nodig is om de mechanismen achter de stressverminderende effecten van honden op kinderen volledig te begrijpen, benadrukken deze bevindingen de potentiële voordelen van het bezit van huisdieren bij het bevorderen van de geestelijke gezondheid en het welzijn van jonge mensen. Als u een kind heeft dat veel stress ervaart, kan het overwegen van een hond een waardevolle optie zijn om te onderzoeken.

