NASA onthult de grootste verzameling asteroïdemonsters ooit

NASA toonde trots zijn ongekende verzameling asteroïdemonsters tijdens een evenement in het Johnson Space Center in Houston. Deze monsters zijn verkregen door het ruimtevaartuig Osiris-Rex tijdens zijn missie naar de koolstofrijke asteroïde Bennu, die zich op bijna 97 miljoen kilometer afstand van de aarde bevindt. Het ruimtevaartuig heeft drie jaar lang de monsters verzameld voordat hij ze vorige maand tijdens een vlucht verzegeld in een capsule afleverde.

Wetenschappers en leiders van ruimtevaartorganisaties kijken reikhalzend uit naar de onthulling van de belangrijkste monsterkamer, die nog moet worden geopend. Er wordt geschat dat er minstens een kopje stenen is verzameld, wat meer is dan de hoeveelheid die Japan heeft meegebracht tijdens hun eerdere asteroïdemissies. De exacte hoeveelheid is echter nog onbekend.

Dante Lauretta, de hoofdwetenschapper van de missie van de Universiteit van Arizona, benadrukte het nauwgezette proces dat betrokken is bij het onderzoeken van de monsters. Lauretta onthulde dat er zwart stof en deeltjes rond de buitenrand van de kamer verspreid waren, wat bijdroeg aan de betekenis van de wetenschappelijke ontdekking.

Volgens NASA-beheerder Bill Nelson bevatten de asteroïdemonsters naast koolstof ook water in de vorm van waterhoudende kleimineralen. Deze bevinding draagt ​​bij aan de opwinding rond de potentiële inzichten die deze monsters kunnen bieden in de samenstelling en geschiedenis van ons zonnestelsel.

Deze opmerkelijke verzameling asteroïdemonsters vertegenwoordigt een wetenschappelijke schat die een enorm potentieel biedt voor het bevorderen van ons begrip van het universum. Terwijl onderzoekers de materialen in de monsters blijven analyseren, hopen ze de geheimen van onze kosmische oorsprong te ontsluiten en waardevolle inzichten te verkrijgen in de vorming en evolutie van asteroïden.

Definities:

– Osiris-Rex-ruimtevaartuig: een NASA-ruimtevaartuig dat is ontworpen om monsters van de asteroïde Bennu te verzamelen en deze terug te sturen naar de aarde.

– Bennu: een koolstofrijke asteroïde die zich op bijna 97 miljoen kilometer afstand van de aarde bevindt.

– Waterhoudende kleimineralen: Mineralen die watermoleculen bevatten in hun kristalstructuur.

Bronnen: het originele artikel