NASA geeft gedetailleerde beelden vrij van Jupiters maan Io en ontdekt een nieuwe functie in de atmosfeer van Jupiter

NASA heeft gedetailleerde beelden onthuld van Io, een van de ongeveer 90 manen van Jupiter, vastgelegd door de Juno-sonde tijdens een recente vlucht. Io staat bekend als de meest vulkanisch actieve wereld in het zonnestelsel, met honderden vulkanen die het oppervlak bedekken. Deze vulkaanuitbarstingen kunnen vanaf de aarde worden waargenomen met behulp van grote telescopen, en er zijn zelfs meren van gesmolten silicaatlava op het maanoppervlak.

De beelden van de Juno-sonde laten het wervelende oppervlak van Io zien, geaccentueerd door grote stukken gesmolten rood. Io ervaart een zwaartekrachtgevecht tussen Jupiter en zijn twee andere manen, Europa en Ganymedes, wat resulteert in voortdurend uitrekken en samenknijpen. Aangenomen wordt dat deze acties verband houden met de frequente uitbarstingen van de meerdere vulkanen. In december keert Juno terug om Io te observeren op een kleinere afstand van slechts 1,500 kilometer boven het oppervlak.

Naast de beelden van Io heeft NASA een baanbrekende ontdekking gedaan over de atmosfeer van Jupiter. Met behulp van gegevens van de NIRCam van de James Webb-telescoop identificeerden onderzoekers een snelle straalstroom die zich over een afstand van ruim 4,800 kilometer uitstrekt, net boven de evenaar van Jupiter. Deze straalstroom reist met een indrukwekkende snelheid van 515 kilometer per uur, het dubbele van de aanhoudende windsnelheden van een orkaan van categorie 5 op aarde. Deze vondst, gelegen in de lagere stratosfeer van de planeet, werpt licht op de turbulente aard van de atmosfeer van Jupiter.

De afbeeldingen van Jupiter zien er anders uit dan de bekende donkeroranje en crèmetinten. Deze beelden zijn gemaakt met behulp van de NIRCam en het Mid-InfraRed Instrument, waarbij infrarode golflengten van 0.6 tot 28 micron zijn vastgelegd. Door het licht van het helderdere object te blokkeren, konden astronomen de zwakkere objecten eromheen vastleggen. Elke afbeelding werd gemaakt met verschillende filters om verschillende golflengten vast te leggen, en de lagen van deze afbeeldingen werden gecombineerd om het uiteindelijke gekleurde beeld te creëren.

In deze afbeeldingen vertegenwoordigen de helderwitte vlekken en strepen wolkentoppen op grote hoogte van gecondenseerde convectiestormen, terwijl de rode delen aurorae weergeven die zich uitstrekken boven de noordelijke en zuidelijke polen van de planeet.

