NASA's OSIRIS-REx-ruimtevaartuig zal zondag het grootste monster ooit verzameld van een asteroïde naar de aarde brengen. Na een missie van zeven jaar zal het ruimtevaartuig minstens een kopje puin achterlaten dat het van de asteroïde Bennu heeft meegenomen. Dit monster zal naar verwachting ongeveer 250 g (0.5 lb) steentjes en stof wegen, aanzienlijk meer dan de theelepel die Japan van twee andere asteroïden heeft meegebracht.

Deze levering is een belangrijke mijlpaal in de ruimteverkenning, aangezien geen enkel ander land met succes stukken asteroïde heeft teruggevonden. Deze bewaarde tijdcapsules uit het vroege zonnestelsel bevatten waardevolle informatie over de oorsprong van de aarde en het leven. Door deze asteroïdemonsters te bestuderen, willen wetenschappers inzicht krijgen in de processen die hebben geleid tot de vorming van onze planeet.

Het OSIRIS-REx-ruimtevaartuig begon in 1 aan zijn missie van $ 2016 miljard en bereikte Bennu in 2018. Het vloog twee jaar lang rond de asteroïde, op zoek naar de beste plek om monsters te verzamelen. In 2020 landde het ruimtevaartuig met succes op het oppervlak van Bennu en gebruikte een vacuüm om stof en kiezelstenen op te zuigen. Een deel van het materiaal ontsnapte de ruimte in vanwege een vastzittend deksel, maar de overige monsters werden in een capsule vastgezet.

Bennu, ontdekt in 1999, is ongeveer een halve kilometer breed en wordt verondersteld een overblijfsel te zijn van een veel grotere asteroïde. Het ruige zwarte oppervlak is bedekt met rotsblokken en wetenschappers denken dat het overblijfselen bevat van de vorming van het zonnestelsel 4.5 miljard jaar geleden. Het vormt ook een potentiële bedreiging voor de aarde, omdat het dichtbij genoeg kan komen om in 2182 met onze planeet te botsen. De studie van Bennu zal bijdragen aan ons begrip van mogelijke methoden om dergelijke asteroïden indien nodig af te buigen.

Bij aankomst zal de monstercapsule worden losgelaten uit het OSIRIS-REx-ruimtevaartuig en in de woestijn van Utah worden geparachuteerd. Het zal vervolgens voor analyse naar het Johnson Space Center van NASA in Houston worden vervoerd. De monsters zullen worden behandeld volgens strikte protocollen om besmetting te voorkomen en zullen worden bestudeerd in een speciaal laboratorium in het centrum.

Naast de OSIRIS-REx-missie heeft NASA nog twee andere lopende asteroïde-missies. Deze missies, Psyche en Lucy, zullen bijdragen aan ons begrip van de vorming en samenstelling van asteroïden. Het vermogen van NASA om deze kostbare asteroïdemonsters op te halen en te bestuderen, stelt ons in staat de mysteries van ons zonnestelsel en de oorsprong van het leven op aarde te ontrafelen.

(Bronnen: NASA, ABC News)