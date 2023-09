Nieuwe ontdekking suggereert mogelijke wateroceaan op verre planeet

By

Overzicht:

Wetenschappers hebben een opwindende nieuwe ontdekking gedaan die duidt op het bestaan ​​van een wateroceaan op K2-18 b, een enorme exoplaneet die zich op vele lichtjaren afstand van de aarde bevindt. Hoewel het onzeker blijft of deze oceaan leven kan ondersteunen, heeft de vondst intrigerende mogelijkheden geopend voor bewoonbare werelden buiten ons zonnestelsel. De ontdekking werd gedaan door astronomen van de Universiteit van Cambridge die gegevens van NASA's James Webb Space Telescope analyseerden. Ze ontdekten de aanwezigheid van methaan en koolstofdioxide in de atmosfeer van de planeet, wat wijst op de waarschijnlijkheid van een met de oceaan bedekt oppervlak onder een waterstofrijke atmosfeer. De onderzoekers observeerden ook een zwakker signaal dat zou kunnen wijzen op de aanwezigheid van dimethylsulfide, een molecuul geproduceerd door het leven op aarde. Er zijn echter verdere observaties nodig om deze bevinding te bevestigen. Het team verduidelijkte dat de grote omvang en temperatuur van K2-18 b het bewoonbaar kunnen maken, met een potentiële mantel van hogedrukijs en een oceaan die te heet is. Ondanks deze kanttekeningen benadrukt de ontdekking het belang van het overwegen van verschillende bewoonbare omgevingen bij de zoektocht naar buitenaards leven.

Definities:

– Exoplaneet: een planeet die rond een ster buiten ons zonnestelsel draait.

– Methaan: een chemische verbinding bestaande uit één koolstofatoom en vier waterstofatomen.

– Kooldioxide: een kleurloos gas bestaande uit één koolstofatoom en twee zuurstofatomen.

– Dimethylsulfide: een molecuul dat wordt uitgestoten door fytoplankton in mariene omgevingen en mogelijk verband houdt met biologische activiteit.

Bronnen: Universiteit van Cambridge, NASA

