NASA's Perseverance Rover produceert met succes zuurstof op Mars

NASA's Perseverance-rover heeft zijn missie volbracht om zuurstof op Mars te creëren met behulp van een experiment genaamd het Mars Oxygen In-Situ Resource Utilization Experiment (MOXIE). Deze succesvolle demonstratie zou de weg kunnen vrijmaken voor toekomstige astronauten om over een duurzame bron van ademende lucht te beschikken en zelfs raketbrandstof te produceren voor een terugreis naar de aarde.

Een van de uitdagingen waarmee astronauten op Mars worden geconfronteerd, is het gebrek aan ademende lucht. In tegenstelling tot de aarde, die ongeveer 21 procent zuurstof in de atmosfeer heeft, heeft Mars minder dan één procent zuurstof en bestaat het voornamelijk uit koolstofdioxide. MOXIE, een instrument ter grootte van een magnetron aan boord van de Perseverance-rover, maakt gebruik van een elektrolyseapparaat om zuurstof uit de atmosfeer van Mars te extraheren door koolstofdioxidedeeltjes te splitsen. Dit resulteert in de productie van pure zuurstof en afvalproducten zoals koolmonoxide.

Sinds de rover in 2021 in de Jezero-krater op Mars landde, heeft MOXIE met tussenpozen experimenten uitgevoerd, waarbij de laatste run vorige maand werd voltooid. Het was in staat zuurstof te produceren met een snelheid van ongeveer 12 gram per uur, wat een totaal van 122 gram opleverde. Deze hoeveelheid, gelijk aan wat een kleine hond in 10 uur inademt, overtrof de aanvankelijke verwachtingen van de wetenschappers en had een zuiverheid van minstens 98 procent.

De door MOXIE gegenereerde zuurstof biedt niet alleen het potentieel voor ademende lucht, maar kan ook een essentieel ingrediënt zijn bij de productie van raketbrandstof. Zonder deze brandstof zouden astronauten op Mars stranden of afhankelijk zijn van bevoorradingsmissies vanaf de aarde. NASA schat dat toekomstige astronauten ongeveer 25 tot 30 ton zuurstof nodig zullen hebben om de noodzakelijke brandstof voor een terugreis te creëren.

Het succes van NASA met MOXIE demonstreert de haalbaarheid van het extraheren van zuurstof uit de atmosfeer van Mars en benadrukt het belang van het ontwikkelen van technologieën die hulpbronnen op andere planeten benutten. Het vestigen van een maanaanwezigheid op de lange termijn, het opbouwen van een maaneconomie en uiteindelijk het lanceren van een menselijke verkenningscampagne naar Mars zijn allemaal afhankelijk van de ontwikkeling en het testen van dergelijke technologieën.

Deze prestatie van de Perseverance-rover markeert een belangrijke mijlpaal in de zoektocht van de mensheid naar ruimteverkenning en -kolonisatie. Met het potentieel om zuurstof en raketbrandstof op Mars te produceren, is de droom van een permanente menselijke aanwezigheid in het zonnestelsel dichter bij realiteit.

Bronnen:

– NASA's Perseverance Mars Rover (@NASAPersevere)

– NASA-adjunct-administrateur Pam Melroy