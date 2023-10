Het risico van asteroïden in de buurt van de aarde: NASA's planetaire verdedigingsinspanningen

De Planetary Defense-divisie van NASA is verantwoordelijk voor het monitoren en detecteren van asteroïden die mogelijk de aarde kunnen treffen en wijdverbreide verwoestingen kunnen veroorzaken. Hoewel de taak misschien lastig lijkt, hebben recente technologische ontwikkelingen het mogelijk gemaakt om deze objecten in de buurt van de aarde te volgen en te identificeren.

De nieuwste infographic vrijgegeven door NASA werpt licht op de huidige populatie van asteroïden in de buurt van de aarde. Sinds augustus 2023 zijn er ongeveer 32,000 bekende asteroïden in de directe nabijheid van onze planeet. Het detecteren van deze asteroïden is een uitdaging, omdat ze geen eigen licht uitstralen. In plaats daarvan vertrouwen telescopen op zonlicht dat weerkaatst op hun oppervlakken om ze te kunnen detecteren.

De inspanningen om deze asteroïden te vinden en te volgen zijn indrukwekkend geweest, met meer dan 405 miljoen waarnemingen die door zowel amateur- als professionele astronomen zijn ingediend bij het Minor Planet Center, een centraal knooppunt van NASA's planetaire verdedigingsstrategie. De infographic onthult echter een verontrustend feit: van die 32,000 asteroïden die zich in de buurt van de aarde bevinden, hebben er meer dan 10,000 een diameter groter dan 140 meter. Als een van deze op de aarde botst, kunnen ze mogelijk hele steden wegvagen.

Om de omvang van de vernietiging in perspectief te plaatsen: de meteoor van Tsjeljabinsk die Rusland in 2013 trof, had naar schatting een diameter van maximaal 20 meter. Een asteroïde die zeven keer zo groot is, zou zelfs nog verwoestender zijn, waarschijnlijk de grond bereiken en wijdverspreide verwoestingen veroorzaken. Afhankelijk van de inslaglocatie kan zo’n asteroïde mogelijk miljoenen levens eisen.

Ondanks het huidige gebrek aan bekende asteroïden op ramkoers met de aarde, is de meest alarmerende statistiek in de infographic dat NASA-experts geloven dat we slechts minder dan de helft van de asteroïden die zich in de buurt van de aarde bevinden van deze omvang hebben ontdekt. Er wordt geschat dat er nog ruim 14,000 asteroïden van 140 meter breed moeten worden geïdentificeerd, samen met ongeveer 50 asteroïden van 1 kilometer breed.

De planetaire defensiegemeenschap, bestaande uit verschillende organisaties, zet zich in om ons begrip van deze potentiële bedreigingen te verbeteren. De infographic herinnert ons aan de urgentie om door te gaan met het zoeken naar en volgen van deze asteroïden die zich in de buurt van de aarde bevinden. Elke inspanning, inclusief de verspreiding van informatie via infographics, kan individuen helpen inspireren om mee te doen aan de jacht op deze potentieel gevaarlijke hemellichamen.

Bron: Universe Today