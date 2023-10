NASA onthult ‘ongelooflijke’ bevindingen uit asteroïdemonster

By

NASA heeft zijn baanbrekende bevindingen onthuld uit een monster verzameld van de asteroïde Bennu. Dit monster, bestaande uit oud zwart stof en brokken, is het grootste dat ooit naar de aarde is teruggekeerd. Het ruimtevaartuig Osiris-Rex van de ruimtevaartorganisatie verzamelde de monsters drie jaar geleden en bracht ze onlangs in een afgesloten capsule naar de aarde.

Wetenschappers hebben goede hoop dat dit asteroïdemonster waardevolle inzichten kan verschaffen in de oorsprong van het zonnestelsel en het leven op aarde. Het monster bleek “geladen te zijn met organische stoffen”, aldus Osiris-Rex monsteranalist Daniel Glavin. Hij beschreef het materiaal als de droom van een astrobioloog en sprak zijn verwachting uit om het verder te bestuderen.

Een belangrijk aspect van het onderzoek draait om de mogelijkheid dat asteroïden zoals Bennu een rol hebben gespeeld bij het bezaaien van de aarde met prebiotische chemicaliën. Onderzoekers hopen dat het bestuderen van dit asteroïdemonster waardevolle inzichten zal opleveren in de oorsprong en evolutie van het zonnestelsel, en licht zal werpen op hoe het leven op aarde mogelijk is begonnen.

Dante Lauretta, de hoofdonderzoeker van de Osiris-Rex-missie, benadrukte het belang van nooit eerder geziene materialen uit de ruimte in aardse laboratoria. Hij uitte zijn opwinding over het vooruitzicht iets nieuws en unieks te ontdekken via dit asteroïdemonster.

Bovendien hebben de bevindingen van de missie implicaties voor de planetaire verdediging. Volgens Lori Glaze, directeur van de afdeling planetaire wetenschap van NASA, kan het bestuderen van de kleine kracht die wordt gecreëerd door de hitte van de zon en de rotatie van een asteroïde helpen voorspellen wanneer een specifieke asteroïde een gevaar voor de aarde kan vormen. Deze kennis draagt ​​bij aan de inspanningen van NASA om de planeet te beschermen tegen mogelijke catastrofale gevolgen.

Concluderend biedt NASA's asteroïdemonster van Bennu wetenschappers ongeëvenaarde mogelijkheden om de oorsprong van het zonnestelsel, de evolutie van het leven en het belang van planetaire verdediging te begrijpen.

